挽救菜價 侯友宜周錫瑋齊關心

（中央社記者黃旭昇新北8日電）因應菜價下跌，前新北市副市長侯友宜今天協助推銷高麗菜，並認為穩定菜價是當務之急。前台北縣長周錫瑋說，政府可協助農民改善農耕設備，與提升水耕蔬菜等技術。

周錫瑋今天在政策中心受訪，被記者問到有關近日蔬果運銷議題時說，自己曾經種過菜也幫農民賣菜，知道菜農很辛苦。天然災害難以避免，但原產地價格與市場零售價格往往有差距。

周錫瑋表示，全世界都已有水耕蔬菜與非基因改造品種，立體式栽培可增加質量，政府可因應新技術，協助農民。

他建議，行政院農業委員會應重新規劃台灣的農產政策。對於台北農產運銷公司休市引發菜價下跌，周錫瑋認為，過去都有類似經驗卻無法避免，地方首長要負完全責任，不可推諉。