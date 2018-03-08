幕後／姜棟元腿長112公分　翹二郎腿兩腳掌平貼地面

韓星姜棟元出道15年，昨首次來台宣傳新片會影迷，今（8）日將時間全獻給媒體做訪問，等待記者到場同時，他在場地外頭遊走，完全不在意路人眼光，台灣片商就透露，他因為一整天做了不少訪問，正在喘氣休息。而姜棟元比預定受訪時間提早到會場準備，得知還有記者未到場後，他坦言沒關係，堅持等全員到齊再開始工作。
姜棟元接受聯訪時，見到其中一位記者滿頭大汗，關心詢問對方需不需要面紙，笑說視線全被他臉上的水給吸引，等到記者擦完臉上的汗水，他才繼續接受訪問，讓該記者逗趣表示：「已經可以體會你在《宅配男》一直奔跑的心情了。」逗得全場笑開懷。
▲ 姜棟元訪問。（圖／記者陳明安攝，2018.03.08）
其實今現場有四名記者，大家為了提問都會把握時間丟題目，從藝人身上得到想知道的答案，而姜棟元見狀有名記者較少發問，直到對方終於提出問題，他就說：「我還在想她什麼時候要問問題，現在終於問了！」模樣雖然逗趣，但從言行舉止輕易發現姜棟元體貼的一面。
逗趣的是，身高186公分的姜棟元，雙腿足足有112公分長，粉絲也曾在網路討論，PO照說他每每在公開場合坐著時，翹腳的兩腳掌都能平貼地面，姜棟元得知大家的疑問後，自己也不敢置信筋骨如此柔軟，更直言與腿長無關，直接在現場喬出照片中的動作，模樣相當逗趣。