幕後／姜棟元腿長112公分　翹二郎腿兩腳掌平貼地面

韓星姜棟元出道15年，昨首次來台宣傳新片會影迷，今（8）日將時間全獻給媒體做訪問，等待記者到場同時，他在場地外頭遊走，完全不在意路人眼光，台灣片商就透露，他因為一整天做了不少訪問，正在喘氣休息。而姜棟元比預定受訪時間提早到會場準備，得知還有記者未到場後，他坦言沒關係，堅持等全員到齊再開始工作。

姜棟元接受聯訪時，見到其中一位記者滿頭大汗，關心詢問對方需不需要面紙，笑說視線全被他臉上的水給吸引，等到記者擦完臉上的汗水，他才繼續接受訪問，讓該記者逗趣表示：「已經可以體會你在《宅配男》一直奔跑的心情了。」逗得全場笑開懷。