WTA／日本新星再度爆冷贏球　莎娃連2站首輪就失利

世界第41、2度在印地安泉網賽封后的俄羅斯「莎娃」Maria Sharapova因禁藥問題連2屆無法參賽，今(8)日重返美國加州印地安泉，女單首戰遭遇世界第44、日本20歲混血新星大坂直美強力挑戰，雙方鏖戰95分鐘，最終莎娃以兩個4-6慘遭淘汰。
大坂直美爆冷擊敗高種子選手已經不是第一次，早在16歲她就曾擊敗2011年美網冠軍、去年來台參賽的澳洲名將Samantha Stosur， 更在去年澳網一戰成名，擊敗尋求衛冕的德國A.Kerber晉64強，最終敗給當時的球后Simona Halep 止步8強。未來十分值得期待。
莎娃今年1月在澳網敗給德國好手Angelique Kerber無緣16強，創8年來澳網最差成績，賽後坦言還在尋找最佳狀態。今日首輪遭淘汰也是繼杜拜網賽傷退後，連續2場首輪就失利的賽事。
而前球后小威廉絲(Serena Williams)去年在澳網奪下生涯第23座大滿貫冠後，懷孕休兵1年，明日將在印地安泉網賽迎來產後首場單打賽事，以非種子選手出發，首輪將對戰世界第53、哈薩克好手Zarina Diyas。
男、女共站，總獎金約1755.85萬美元(約5.17億台幣)的印地安泉網賽，和邁阿密公開賽、馬德里公開賽並列四大滿貫外的最大賽事，前二者同屬北美硬地賽，也是3月僅有2站比賽。