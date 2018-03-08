WTA／日本新星再度爆冷贏球　莎娃連2站首輪就失利

世界第41、2度在印地安泉網賽封后的俄羅斯「莎娃」Maria Sharapova因禁藥問題連2屆無法參賽，今(8)日重返美國加州印地安泉，女單首戰遭遇世界第44、日本20歲混血新星大坂直美強力挑戰，雙方鏖戰95分鐘，最終莎娃以兩個4-6慘遭淘汰。

大坂直美爆冷擊敗高種子選手已經不是第一次，早在16歲她就曾擊敗2011年美網冠軍、去年來台參賽的澳洲名將Samantha Stosur， 更在去年澳網一戰成名，擊敗尋求衛冕的德國A.Kerber晉64強，最終敗給當時的球后Simona Halep 止步8強。未來十分值得期待。