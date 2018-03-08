越野／各國好手抵台　10日宜蘭棲蘭森林秘境開跑

世界越野好手3月10日（六）齊聚宜蘭棲蘭100線林道，展開一場臺灣前所未見的山林越野賽，這場賽事將經過臺灣首度開放的棲蘭森林秘境，包括在魯凱族人口中以「撞到月亮的樹」稱之的「臺灣杉三姐妹」。

本賽事計有100公里與53公里組二組，100公里組以世界越野賽事規格規劃，其中林道山徑有83公里，公路17公里，全程爬升及下降超過3,000公尺，限時15小時完成，賽事深具挑戰性，並經世界越野賽事協會ITRA認證，核定越野積分5點(最高6點)之賽事，賽事同時也登錄為國際超級馬拉松總會IAU年度賽事，除我國選手，更吸引來自尼泊爾、日本、香港、韓國、中國大陸、新加坡、荷蘭、澳洲、英國、美國及加拿大等國家選手，近400位越野好手共襄盛舉。中華民國超級馬拉松運動協會更進一步表示，將透過本次賽事選拔國內男女選手各三位，參加今年5月10日至13日在西班牙彭亞戈洛薩山舉行「2018山徑越野世界盃錦標賽」。