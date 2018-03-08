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越野／各國好手抵台　10日宜蘭棲蘭森林秘境開跑

體育中心／綜合報導2018/03/08 22:18
▲「2018看見臺灣杉－棲蘭100林道越野賽」賽事路線圖（圖／教育部體育署提供）
▲「2018看見臺灣杉－棲蘭100林道越野賽」賽事路線圖（圖／教育部體育署提供）

世界越野好手3月10日（六）齊聚宜蘭棲蘭100線林道，展開一場臺灣前所未見的山林越野賽，這場賽事將經過臺灣首度開放的棲蘭森林秘境，包括在魯凱族人口中以「撞到月亮的樹」稱之的「臺灣杉三姐妹」。

本賽事計有100公里與53公里組二組，100公里組以世界越野賽事規格規劃，其中林道山徑有83公里，公路17公里，全程爬升及下降超過3,000公尺，限時15小時完成，賽事深具挑戰性，並經世界越野賽事協會ITRA認證，核定越野積分5點(最高6點)之賽事，賽事同時也登錄為國際超級馬拉松總會IAU年度賽事，除我國選手，更吸引來自尼泊爾、日本、香港、韓國、中國大陸、新加坡、荷蘭、澳洲、英國、美國及加拿大等國家選手，近400位越野好手共襄盛舉。中華民國超級馬拉松運動協會更進一步表示，將透過本次賽事選拔國內男女選手各三位，參加今年5月10日至13日在西班牙彭亞戈洛薩山舉行「2018山徑越野世界盃錦標賽」。

體育署表示近年來空氣品質日益惡化，為讓民眾能更健康的運動，並期望以運動方式親近臺灣山林，享受自然生態美景，便積極著手規劃山林活動，並在行政院農業委員會林務局及國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業處共同努力下，成功推動「2018看見臺灣杉－棲蘭100林道越野賽」。

在大家的共同努力推動下，體育署希望「看見臺灣杉－棲蘭100林道越野賽」能夠成為國際熱門越野賽事，也期望透過山林越野路跑之舉辦，讓民眾有機會在自然環境中享受跑步的樂趣，不但讓路跑活動更健康，也讓民眾更加認識臺灣豐富的自然資源與鬼斧神工的山林美景，建立愛護山林的觀念。

關鍵字越野賽跑宜蘭棲蘭森林秘境撞到月亮的樹itra認證
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