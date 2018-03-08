台北國際電腦展 印度買主成第10大買主

在印度資通訊展負責台北國際電腦展館的貿協展覽業務處展覽四組經理陳柏慧告訴中央社記者，貿協去年首次在展前到印度宣傳台北國際電腦展後，印度買主成長快速，相較2016年，台北國際電腦展2017年的印度買主成長10%，且擠進前10大買主，排名第10。

2018年印度資訊通訊展（Convergence India 2018）今天邁入第2天，參觀人數更多，中華民國對外貿易發展協會在這項展覽設置台灣精品館和台北國際電腦展（Computex Taipei 2018）館，也吸引更多人參觀。

（中央社記者康世人新德里8日電）外貿協會去年在台北國際電腦展前，首度到印度宣傳台北國際電腦展後，2017年印度買主人數比前一年成長10%，為台北國際電腦展第10大國際買主，貿協相信今年將有更大成長。

陳柏慧說，這次參加印度資通訊展，是台北國際電腦展第2次到印度宣傳，在印度經濟快速成長、各項需求不斷成長下，相信印度買主到台北國際電腦展參觀或參展還會有更高的成長。

因此，陳柏慧指出，貿協正積極與印度工商聯合會（FICCI）接洽，希望促成2018年台北國際電腦展有更多來自印度的參展團和參觀團。

她說，台北國際電腦展從2016年推動轉型後，強打的不只是台灣的資通訊供應鏈，而是讓台北國際電腦展和台灣成為全球科技業都可來尋找投資資源、供應商和技術合作伙伴的最佳展覽和地點，並把台灣整個資通訊（ICT）生態系統串連起來。

陳柏慧表示，2018年台北國際電腦展今年聚焦人工智慧（AI）、物聯網、第五代行動通訊標準（5G）和區塊鏈（Blockchain）技術；而展覽中附設InnoVEX新創專區也已邁入第3年，在亞洲已成為擁有不錯知名度的新創業集會，去年已有250家新創業參展，希望今年能再坐大，容納全球新創企業，也讓投資人可在此找到適當投資標的。（編輯：高照芬）1070308