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中央社

涉毆打病患致死 醫院保全判刑

中央社2018/03/08 22:23
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北8日電）台北市立聯合醫院中興院區廖姓、鄭姓保全，不滿劉姓患者躺臥大廳，涉嫌毆打並抓劉男的頭撞擊牆壁，導致劉男死亡，士林地院依傷害致死罪，各判刑7年10月、7年4月。

廖姓、鄭姓與胡姓保全，另涉嫌將李姓病患關在男廁，被法院依剝奪他人行動自由罪，各判處有期徒刑6月。全案仍都可上訴。

士林地方法院今天公布的判決書指出，廖姓、鄭姓、胡姓男子於民國105年間擔任中興院區保全。

105年5月6日，一名李姓皮膚科病患詢問社工是否可多領藥膏，因大聲說話且情緒激動，引來廖姓、鄭姓、胡姓保全關切。廖男等人見李男賴在地上不肯離開，強拖李男至廁所拳打腳踢，並關上廁所門不讓李男離去，直到李男稱要拿藥才放行。

105年5月21日，劉姓病患因急性胰臟炎經消防局送往中興院區治療。劉男躺臥醫院大廳又不聽勸告，廖姓、鄭姓保全將劉男帶往樓梯間毆打，聯手將劉男頭部推往牆壁，劉男倒臥在地、口鼻流血。

廖姓、鄭姓保全見劉姓病患臉部大量流血、全身癱軟，以輪椅將劉男推往院區外吸菸亭，並將劉男棄置地上。劉男最後顱內出血死亡。

判決書指出，廖姓、鄭姓、胡姓保全否認妨害李姓病患自由，也否認傷害劉姓病患致死，但合議庭認為全案事證明確，分別論罪科刑。（編輯：黃瑞弘）1070308

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