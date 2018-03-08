修憲取消任期案風向轉 黨政軍民表態擁護

這風向轉，象徵中共在修憲議題、特別是中國國家主席、副主席取消任期制的議題攻防上，有反守為攻之勢。至少，中共不再像2月底到全國人大會議開幕前那樣，選擇坐等挨打，僅被動還擊。

套句三國演義電影裡的著名橋段、也是台灣網友的常用語－「丞相，起風啦」來形容這項轉變，似乎再貼切不過。畢竟，中國全國人大11日就要表決修憲案。

（中央社記者邱國強北京特稿）中共推動修憲取消國家主席任期限制惹議後，一度低調以對，還要媒體不突出報導。但這兩天，從總書記習近平、政治局委員到人大代表，擁護修憲延任的表態快速出籠，風向瞬即大變。

取而代之的是主動宣傳表態，且先由政治局委員帶風向。再等總書記習近平首度表態後，中國黨政軍民各界的後續表態，只會更密集。

據中共官媒報導，從5日中國13屆全國人大一次會議開幕以來，對修憲取消國家主席任期限制公開表態支持的中共政治局委員，至少就有劉鶴、楊潔篪、郭聲琨、李希、陳全國、王晨、陳希等7人。

這7名政治局委員在這方面的發言，大同小異，但對延任案的提法，各有不同。

像劉鶴就說，憲法第79條第3款的修改（取消任期制），「有利於維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，是符合我國國情、保證黨和國家長治久安的重要舉措，是進一步推進全面建成小康社會、實現『兩個一百年』奮鬥目標的需要」。

王晨則說，延任案、習思想、中共領導等內容入憲法，有利於維護「以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導、實現國家長治久安」。

這股宣傳風，在7日晚間的央視新聞聯播裡，確定刮起。身為中共核心及修憲風波核心的習近平表態說，「完全贊同憲法修正案草案」。且草案在形成過程中「充分發揚了民主」，「體現了黨和人民的共同意志」。

總書記表態後，中共黨媒的宣傳機器便告啟動。8日晚間，央視新聞聯播播出陳希在出席全國人大青海團會議表態擁護延任等修憲內容，還特地開闢兩個時段，分別播出多名人大代表及普通群眾擁護修憲的發言。其中一名代表所言，正是贊成取消任期制。

面對記者詢問，一位北京觀察家直言說：「也該說話了。老闆（習近平）都說話了，一層一層也說話了，禮拜天就要通過了（修憲案），你們海外也罵夠了，還挨打啊？」

疾風也有間歇時，當海外輿論對取消任期制的議論及質疑逐漸沉寂後。取而代之的，是大陸官媒發動的贊成擁戴宣傳風。這股東風，不見得能壓倒一片質疑的西風，但用意很明顯，就是要全黨、全國順風前進，嚴禁逆風高飛。（編輯：林克倫）1070308