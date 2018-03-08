裕隆多點開花輕取金酒 重返龍頭寶座

（中央社記者龍柏安台北8日電）SBL超級籃球聯賽裕隆納智捷今天靠著均衡火力，全隊共4人得分達雙位數，加上第3節一波12比2攻勢奠定勝基，終場75比69擊敗金門酒廠，戰績追平璞園建築重返龍頭。

裕隆本土球員表現亮眼，一哥「男模」呂政儒攻下全隊最高的15分。他賽後表示，開賽時金酒守得很緊，但他保持節奏，不急躁。

呂政儒本季面對金酒5場，場均可攻下19.6分，優於他本季場均的17.3分。他說：「就是都有把握住機會。」

本土前鋒周柏臣與李德威雙雙拿下12分，洋將奈維爾（Luke Nevill）也有11分、8籃板進帳，其中又以李德威效率最佳，全場僅出賽17分15秒，就攻下並列全隊次高的12分。他表示：「剛開始的投籃手氣很不錯，所以就嘗試著多出手。」