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中央社

施振榮：物聯網與人工智慧 創業機會多

中央社2018/03/08 23:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）宏碁創辦人施振榮今天表示，想要創業的年輕人如能充實物聯網與人工智慧領域的能力，輔以國際化的眼光，就能獲得更多的成功機會。

施振榮今天接受中央社記者訪問時，向台灣年輕人提建議，如果在電腦、物聯網與人工智慧等領域具有較多的經驗與能力，會有更多的創業機會。

他說：「不管是人工智慧或物聯網，互聯網的機會是很多的，所以創業的機會也多。」

施振榮認為，年輕人不但要能妥善解決問題，還要能夠國際化，「國內的市場相對地太小，所以能否做到國際化，將是他們的挑戰。」

位在大馬尼拉地區金融中心馬卡蒂市的「亞洲管理學院」（AIM），今天為「分析、計算暨複雜系統實驗室」（ACCeSs@AIM）舉辦啟用典禮。實驗室和裏面的超級電腦都是施振榮捐贈的。

施振榮是亞洲管理學院的董事，他今天和長子施宣輝一起參加實驗室的啟用典禮。

這是菲律賓第一間擁有超級電腦的實驗室，超級電腦執行效能高達每秒500兆次浮點運算（teraflops），儲存容量達500兆位元組（TB），運算速度在東南亞國家中高居第2名。

提到台灣經濟前景，施振榮說：「台灣的經濟產業一定要轉型，利用現在的基礎，朝更高附加價值的方向不斷努力，那當然要有所投資。」1070308

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