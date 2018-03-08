施振榮：物聯網與人工智慧 創業機會多

（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）宏碁創辦人施振榮今天表示，想要創業的年輕人如能充實物聯網與人工智慧領域的能力，輔以國際化的眼光，就能獲得更多的成功機會。

施振榮今天接受中央社記者訪問時，向台灣年輕人提建議，如果在電腦、物聯網與人工智慧等領域具有較多的經驗與能力，會有更多的創業機會。

他說：「不管是人工智慧或物聯網，互聯網的機會是很多的，所以創業的機會也多。」

施振榮認為，年輕人不但要能妥善解決問題，還要能夠國際化，「國內的市場相對地太小，所以能否做到國際化，將是他們的挑戰。」