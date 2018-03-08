非婚姻聖戰 印度最高院裁定哈迪雅婚姻有效

（中央社記者康世人新德里8日電）印度最高法院今天否決克勒拉（Kerala）高等法院判決，裁定曾因嫁給穆斯林轉換信仰而遭父親軟禁的哈迪雅（Hadiya），是出於自願出嫁，與丈夫的婚姻有效。

印度最高法院由3位法官組成的合議庭今天宣判，哈迪雅（Hadiya）與丈夫賈汗（Shefin Jahan）結婚是出於自由意願，克勒拉高院的介入屬於不合法，裁定哈迪雅與賈汗的婚姻有效。

印度最高法院上述裁定，等於認定哈迪雅的婚姻沒有所謂的「愛情聖戰」（love jihad）。

所謂的「愛情聖戰」，是指穆斯林男子透過與異教徒談戀愛，陰謀、誘拐異教徒女子改信仰伊斯蘭教。