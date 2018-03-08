男童模仿性侵揭惡行　獸父性侵3子遭判2845年

綜合媒體報導，陳姓男子在 2011 年間，對當時年僅小三的長子伸出狼爪，以每周 2 次的頻率強行肛交； 2014 年間，分別就讀小三、幼稚園且有輕度、中度智能障礙的次子和小兒子也遭陳男性侵，若兒子哭鬧不從，陳男就徒手或以棍子毆打他們，甚至還曾拿割草機作勢毆打。

新竹縣一名 44 歲陳姓男子長期酗酒，不僅常拳打腳踢教訓 3 名兒子，甚至在 A 片助興下性侵兒子得逞，其中長子、次子還有樣學樣，性侵最小的弟弟，還企圖性侵外甥女。新竹地院依 397 次性侵幼童罪，判這名獸父 2845 年，應執行 25 年。

2015 年 10 月間，陳男長子、次子到親戚家玩，竟企圖肛交二姊的女兒，事後小女孩向母親告狀，二姊氣得報警。陳男長子到案時供稱一切都是學父親的，更說自己跟弟弟「都被爸爸弄了」，整起事件才曝光。

陳男次子、三子到案後供稱，父親在看 A 片後就會性侵他們，若不從就會被打，三子更指控，兩個哥哥也會學父親一邊看片一邊性侵他。陳男則否認犯行，辯稱自己長期在外工作，很少回家，但長子和次子均指稱父親性侵，並說是看到父親性侵他們兄弟，才會對二姊的女兒做出類似的事情。

合議庭認為，陳男身為 3 個幼童的父親，不僅未妥善照顧，還為逞一己私慾戕害幼童身心，根據受害人指述計算，長子遭性侵 312 次，次子 27 次、三子 58 次，因此依 397 個對未滿 14 歲兒童罪，每罪各處 7 年 2 月有期徒刑，合計判處 2845 年，諭知應執行 25 年有期徒刑。