蔡總統視導軍情局　期望提升情報作戰能量

（軍聞社記者吳柏融臺北8日電）蔡英文總統今日到國防部軍情局視導時指出，面對中共威脅，若無優質情報能量，國家縱使拳頭再強，也沒有辦法發揮作用，中共從未放棄對臺動武的準備，臺灣整體情報作戰能量，有必要進一步提升。

蔡總統今日首次到軍情局視導，並提到，軍情局同仁是國家安全的先鋒，對國家的犧牲奉獻，遠超過一般民眾可以理解的範圍；軍情局為了捍衛國家的安全，做了非常多不為人知的努力。

過程中，蔡總統也在軍情局紀念碑前致敬，並說，「我們是寫歷史的那張白紙。」在國防部軍情局牆上的這句話，意思是不論歷史如何演變，情報人員的貢獻和血淚，往往不為外人所知，只能留白；軍情局設置了一面無名英雄紀念碑，就是為了紀念數千名弟兄姐妹的血和淚。

蔡總統表示，上任以來就一直強調情報工作的重要性，無論是人員情報或科技情報，都是國家安全的耳目，武器裝備會隨著時代汰舊換新，但是情報工作從來都是無可取代的，如果沒有優質的情報能量，國家縱使拳頭再強，也沒有辦法發揮作用。

此外，蔡總統也提到，她要特別肯定軍情局在確保情報來源等機密不外洩的前提下，近年來積極配合檔案局等單位，在內部持續推動檔案整理的工作，這些工作有助於打破社會上對軍情局一些不必要的偏見，從另一個角度來看，在民主時代把社會的信任和支持建立起來，推動情報的工作也會更加順利。

最後，蔡總統並期許軍情局，成為一支最堅強的團隊，做國家安全最穩固的基石，她會跟大家一起努力。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社