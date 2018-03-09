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運動瘦身還不夠？健美體態有新撇步

生活中心／綜合報導2018/03/09 12:00
▲運動瘦身還不夠？健美體態有新撇步。（圖／公關照片）
▲運動瘦身還不夠？健美體態有新撇步。（圖／公關照片）

今年初話題口碑俱佳的印度電影「我和我的冠軍女兒」，影星阿米爾.汗透過飲食控制和運動的方式，短短半年間，從原本體脂肪37%降至9.69%，並練就一身精實的肌肉線條，即便對長年維持運動習慣的人來說，仍可能是可望而不可及的美夢；多數時候我們的運動成果只能達成部分瘦身結果，尤其年過三十，腰腹這類易囤積脂肪的部位，「難瘦想哭」才是真正的寫實人生。

針對局部易胖、久經運動仍難瘦的部位，群英整形外科黃志宏醫師表示，市面上的局部減脂雕塑療程可以粗分為侵入式與非侵入式減脂兩種類型。經由提升代謝、消除水腫，達成看似瘦身的非侵入式瘦身療程技術，因為沒有減少脂肪細胞數量，只具有短暫的瘦身效果。相對來說，「傳統抽脂」或是近年見到的「威塑超音波抽脂手術」，透過引流出脂肪細胞，減少脂肪細胞數量，藉此達到局部瘦身效果。

群英整形外科黃志宏醫師也強調，侵入式的抽脂手術不能作為運動的替代方案，只能作為輔助運動的方法。尤其對於追求運動後能呈現出肌肉線條的男女，威塑超音波抽脂手術先一步清除囤積的脂肪，加強肌肉線條處，抽脂手術恢復後再搭配運動，肌肉線條練就將更迅速，也能更快找到運動健身的成就感。


▲部落客啤酒肚先生透過威塑抽脂療程雕塑出六塊肌，術後再藉由健身方式，強化肌肉線條，更快達成夢寐以求的健美身材。（圖／群英整形外科提供）

隨著近年健身風潮的盛行，有效率的恢復健美體態成了民眾的新選擇。民眾可以選擇在秋冬時節進行抽脂手術，經過3到6個月的緊實恢復與健身強化後，便能在明年夏日自信的秀出馬甲線、六塊肌。健身同時，效率的減除局部難瘦脂肪，健美新風潮，你跟上了嗎？


▲群英整形外科黃志宏醫師。（圖／群英整形外科提供）

關鍵字抽脂六塊肌健身肌肉
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