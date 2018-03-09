運動瘦身還不夠？健美體態有新撇步

今年初話題口碑俱佳的印度電影「我和我的冠軍女兒」，影星阿米爾.汗透過飲食控制和運動的方式，短短半年間，從原本體脂肪37%降至9.69%，並練就一身精實的肌肉線條，即便對長年維持運動習慣的人來說，仍可能是可望而不可及的美夢；多數時候我們的運動成果只能達成部分瘦身結果，尤其年過三十，腰腹這類易囤積脂肪的部位，「難瘦想哭」才是真正的寫實人生。

針對局部易胖、久經運動仍難瘦的部位，群英整形外科黃志宏醫師表示，市面上的局部減脂雕塑療程可以粗分為侵入式與非侵入式減脂兩種類型。經由提升代謝、消除水腫，達成看似瘦身的非侵入式瘦身療程技術，因為沒有減少脂肪細胞數量，只具有短暫的瘦身效果。相對來說，「傳統抽脂」或是近年見到的「威塑超音波抽脂手術」，透過引流出脂肪細胞，減少脂肪細胞數量，藉此達到局部瘦身效果。