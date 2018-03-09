蕭青陽談杜鵑花季　最愛媽媽做的長輩圖

這次杜鵑花季特別邀請到曾四度入圍葛萊美獎的蕭青陽設計杜鵑花季的主視覺，蕭青陽認為，杜鵑花是臺北市民共同的記憶，「我小時候常常經過它們，卻沒有停下來仔細欣賞過，這次有機會合作，對我來說是一個記憶的補全，讓我更了解杜鵑花。」這次設計主視覺杜鵑花系列，蕭青陽不特別研究杜鵑花，而是回歸初衷，拿著畫筆去寫真，「我想把最純粹的杜鵑花呈現給大家，因為臺北的杜鵑花實在太美了！」希望大家看到他的作品，心靈能因此被觸動，一起去賞花！

臺北市觀光傳播局為了提升城市美感，彰顯臺北市市花杜鵑花美麗堅韌的形象，今年第二年舉辦杜鵑花季，即將於3月14日登場，其中包括千人野餐音樂會、幸福嘉年華、杜鵑花音樂祭以及獨立音樂live house等活動，公車也將於活動期間換上杜鵑花新裝，讓民眾能搭乘杜鵑花風格的公車悠遊臺北，展開為期一個月的美麗饗宴。



▲蕭青陽為臺北杜鵑花季設計的主視覺，用水彩渲染的方式，強調春天來臨的幸福感。（圖／臺北市政府觀傳局提供）

而談及對杜鵑花季的活動有什麼想像時，蕭青陽笑說「我媽媽就很喜歡賞花，常常自拍完還做成長輩圖發給我，所以我希望未來能增設長者的杜鵑花攝影比賽！」蕭青陽希望杜鵑花季是可以雅俗共賞的，任何人都能賞花，都能去感受杜鵑花的美，像蕭媽媽這樣，能夠讓媽媽開心，能夠讓賞花的人開心，就是杜鵑花季活動最成功的一刻，強調城市的美感與市民的幸福感應該是相輔相成的，希望能傳達臺北市政府辦理杜鵑花季的用心。



▲蕭青陽談到媽媽時笑得合不攏嘴，蕭青陽笑說「媽媽常常參加賞花行程，製作成長輩圖發給他。」（圖／臺北市政府觀傳局提供）

蕭青陽認為3月14白色情人節開跑的杜鵑花季，可以視為一個期許，讓民眾看到杜鵑花時能許下心願，明年再來賞花時，可以沉澱、省思過去一年的收穫。臺北杜鵑花季與有20年歷史的臺大杜鵑花節結合，與臺大、師大合作，結合地方周圍商圈以及藝術表演團體，舉辦各項表演及一系列活動。盼透過花季活動，使民眾更加認識臺北市的市花，讓民眾在市區即可散步賞花、聆聽音樂與逛遊，創造屬於臺北市的賞花體驗。



▲蕭青陽期盼臺北杜鵑花季能夠雅俗共賞，強調「城市的美感與市民的幸福感是相輔相成的，盼能傳達臺北市府的用心。」（圖／臺北市政府觀傳局提供）