廣編／富邦藝術基金會　2018粉樂町於3/17開展

粉樂町（Very Fun Park）是由富邦藝術基金會策劃辦理，從2001年開始，粉樂町歷經十屆，挑選了可親可愛的當代藝術作品，放置於日常生活空間，讓生活藝術化、藝術生活化。累積完成共計近500處展點，展出550位國內外藝術家作品。

粉樂町是一個多元創意的概念。粉是源於時下流行語彙；樂即是快樂；町是場域的意思。傳遞的精神即是快樂的角落，是創意的基地，是一個走進巷弄的無牆美術館，落實藝術與城市生活結合的當代藝術展。藉著每年的粉樂町，為城市創造了不同的集體城市記憶面貌。

粉樂町進駐生活消費場域，創造出迥異於刻板想像之外的當代藝術風貌。讓看展覽不再買門票並正經八百，讓日常生活多了藝術風景。