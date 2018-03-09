NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
工商快訊

廣編／富邦藝術基金會　2018粉樂町於3/17開展

本報訊2018/03/09 12:03
▲富邦藝術基金會，2018粉樂町於3/17開展。（圖／資料照片）
▲富邦藝術基金會，2018粉樂町於3/17開展。（圖／資料照片）

粉樂町（Very Fun Park）是由富邦藝術基金會策劃辦理，從2001年開始，粉樂町歷經十屆，挑選了可親可愛的當代藝術作品，放置於日常生活空間，讓生活藝術化、藝術生活化。累積完成共計近500處展點，展出550位國內外藝術家作品。

粉樂町是一個多元創意的概念。粉是源於時下流行語彙；樂即是快樂；町是場域的意思。傳遞的精神即是快樂的角落，是創意的基地，是一個走進巷弄的無牆美術館，落實藝術與城市生活結合的當代藝術展。藉著每年的粉樂町，為城市創造了不同的集體城市記憶面貌。

粉樂町進駐生活消費場域，創造出迥異於刻板想像之外的當代藝術風貌。讓看展覽不再買門票並正經八百，讓日常生活多了藝術風景。

2018粉樂町就要在3月中跟大家見面，集結來自國內外的藝術家作品，共同描繪出一座新的城市表情。當中也有藝術家工作坊、藝術市集、團體導覽等等活動。

粉樂町一直是台灣與國際藝術家互相觀摩的平台，不同的國際品質與手法創意提供台灣看展群眾多樣刺激。今年粉樂町共邀請來自東西方6國藝術家，包含：台灣、美國、法國、英國、澳洲、以色列，也首度移師信義計畫區2.3公里的天橋，以及台北松山文創園區、四四南村等台北市重要文創基地。

粉樂町為了拉近與大眾的距離，在FACEBOOK與IG富邦藝術基金會專頁帳號按下「讚」或是在IG勾選追蹤，就能得知粉樂町的大小趣事，即時得到最新、最快的第一手消息，包括展覽作品、藝術家工作坊相關的豐富資訊，也會陸續上傳充滿熱情朝氣的活動照片以及幕後花絮。

即日起至2018/03/31‭(‬六‭)‬完成任務就有機會領獎。貼上在歷年粉樂町拍的照片一張，前100名送市值1,500元藝術萬年曆。

廣編／享樂文旅開封館小資休憩點廣編／網石棒辣椒取得遊戲代理權

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan