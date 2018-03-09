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生活

春節大魚大肉生活亂了套　年後「癬」爆發遭殃

記者林雁茹／台北報導2018/03/09 11:00
▲過年時期少不了大魚大肉，親朋好友相聚更不乏酒類助興，加上早晚溫差大，皮膚抵禦能力下降，導致近來不少乾癬病患皮膚變得異常乾燥，紅腫、脫屑和搔癢症狀大爆發。（圖／ingimage）
▲過年時期少不了大魚大肉，親朋好友相聚更不乏酒類助興，加上早晚溫差大，皮膚抵禦能力下降，導致近來不少乾癬病患皮膚變得異常乾燥，紅腫、脫屑和搔癢症狀大爆發。（圖／ingimage）

過年時期少不了大魚大肉，親朋好友相聚更不乏酒類助興，暫卸忙碌工作、心情放鬆之下，熬夜玩牌、追劇樣樣來，平日規律的生活作息一下就亂了套，加上早晚溫差大，皮膚抵禦能力下降，導致近來不少乾癬病患面臨「屋漏偏逢連夜雨」的窘境，皮膚變得異常乾燥，紅腫、脫屑和搔癢症狀大爆發，苦不堪言。

天氣變冷，正常皮膚皮脂腺的分泌會慢慢減少，皮膚也因缺水而變得容易乾燥，中醫師黃慶雲說明，乾癬病患皮膚的新陳代謝比正常肌膚快6倍，產生角質異常，不斷增生、分裂、再增生，造成角質未分化完全時就乾裂脫屑，且隨著乾癬脫屑發作次數越多，每到秋冬或初春季節交替之際，症狀也益發嚴重。

乾癬又稱牛皮癬，屬於表皮代謝異常的疾病，起因於免疫系統異常、內分泌失調，當人體內的五臟六腑無法協調運作，免疫細胞會同時攻擊病菌與正常細胞，導致皮膚水分不足、代謝出問題。表現於皮膚則有不同現象，頭皮部位會因為阻塞而皮屑增厚、雪花片片，其他部位涵蓋四肢、胸、腹和背部，以及臉部、耳內和耳後、指甲等皆有，有的初期呈現紅疹狀，病情發作後形成紅皮塊狀，甚至蔓延全身，若未積極醫治，嚴重恐引發乾癬性關節炎。

黃慶雲表示，門診中常見乾癬病患為求快速壓制病情，選擇含有類固醇的藥膏來減緩嚴重發作的症狀，雖能迅速降低發炎狀態，但長期使用也容易間接導致皮膚失去免疫能力，治標不治本，往往停用後出現反彈現象，再次發作症狀加劇，令乾癬病患反覆煎熬。

乾癬雖為較棘手的皮膚疾病，但並非不治之症，中醫採用內服金粟蘭、辣椒素、丹參、苦參和紫草、白花蛇舌草等藥材，活血化瘀，增加血流、改善循環功能，以及非特異性的免疫調節及抑制表皮細胞增生；再配合外洗蛇床子、苦參、花椒、敗醬草、馬齒莧、玄參等數十種中藥材調配的藥浴療程，治療由內而外、標與本兼顧，加速皮膚損傷修復。

天氣驟冷、長期熬夜或工作壓力過大時，乾癬往往容易復發、症狀加劇。黃慶雲強調，除透過中醫調理體質有助治癒乾癬，飲食習慣和日常生活作息也必須調整，忌酒精飲料，避免進補薑母鴨、羊肉爐和麻油雞等，若皮膚正處搔癢期，暫不食蛋，辛辣不碰，海鮮類也應少食，並應養成規律的生活作息，協助修復免疫系統、增強皮膚抵禦能力，就能有效減少乾癬的復發率。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字中醫免疫系統乾癬黃慶雲醫師
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