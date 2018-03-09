女子視人不清　隱眼鏡片過髒惹禍

書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，近幾年彩色隱形眼鏡的流行，門診觀察發現，因不當使用隱形眼鏡造成眼部受傷的比例有增加的趨勢，較以往增加約2成。隱形眼鏡是將鏡片置於角膜上，直接接觸角膜及結膜，不當使用時，就易引起乾澀、紅腫、痛癢、分泌物增加、視線模糊等症狀，原因多為結膜炎、角膜血管増生、角膜受損、角膜潰瘍，未及時治療甚至有失明的風險。

一位20歲女性因視力模糊、眼睛紅腫痛癢而就醫，自述長期使用週拋彩色隱形眼鏡，之前都未感到不適，經醫師問診得知，她誤以為週拋隱形眼鏡是指可以持續戴著維持一周不需取下，就醫檢查時可見鏡片上佈滿蛋白髒污，取下後發現角膜破皮、結膜發炎且有濾泡、乳突，以藥物治療並建議暫時不能戴隱形眼鏡。

顏敏芳指出，許多人因美觀需求而配戴彩色隱形眼鏡，但此類鏡片上因添加染料使得表面凹凸，較一般隱形眼鏡厚、不光滑且透氧率較低，因此使用上更要特別注意時效及清潔。

目前隱形眼鏡可分為拋棄式及長戴型，拋棄式又分別有不同的使用期限，日拋是建議配戴1天8小時，而非可連續配戴1天24小時；週拋是指開封後1天用8小時，可連續用7天，每次使用後均須徹底清潔、浸泡、消毒，並非可持續戴著維持1週；月拋在開封後1天用8小時，可連續用1個月，每次使用後均須徹底清潔、浸泡、消毒，並非可持續戴1個月。長戴型每次使用後都須徹底清潔、浸泡、消毒並定期去蛋白，約1到2年須更換一副。

若平時配戴隱形眼鏡無異狀，仍須定期檢查，但有下列情況時應暫時停止配戴，以免對眼睛造成嚴重傷害，如患有角膜炎、結膜炎等疾病時，或自覺淚水分泌不足、眼睛乾澀；此外，在游泳、泡溫泉及感冒期間，因較易感染，也應避免配戴隱形眼鏡。

最後，顏敏芳提醒，配戴隱形眼鏡前應先就醫檢查，確認眼睛有無過敏、乾眼症等情況，以及是否適合配戴，並以醫師開立之配鏡處方購買適合的鏡片。使用時儘量挑選透氧度高，且建議配戴時間1天最好不超過8小時，並遵照標示替換及清潔鏡片，不可憑肉眼或當下是否有不適，作為判斷隱形眼鏡是否需要拋棄的依據，以免對眼睛造成嚴重傷害。