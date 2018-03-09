女力時代來臨　職場玻璃天花板仍打不破

隨女性教育程度提升及工作機會增加，女性經濟自主能力意識也逐漸普遍，25歲以上各年齡層女性勞動力參與率均明顯提升，兩性勞動力參與率差距亦呈現縮小趨勢，行政院主計處統計，民國101年台灣女性勞動參與率首度突破50%大關。

忙於家庭與工作，讓許多女性像是蠟燭兩頭燒，精神科醫師鄧惠文表示，女力運動持續發酵，女性力量不同以往，從社會的各個層面崛起，但現階段職場上女性所需要的是「機會均等」與「適才適所」，而非特權保障。提醒女性想要得到職場公平對待，應先調整自己心態，且找到自己的定位，才能發揮所長及優勢。

另外，近20年來，我國女性薪資增幅約77.4%，大於男性45.4%。進一步剖析女性各年齡層就業率，25到29歲的女性就業率高達90.3%；但超過30歲之後，就業率則大幅下降，鄧惠文分析，最可能因素為女性30歲之後多半步入婚姻，難以在家庭與工作間取得平衡。

值得注意的是，整體工作大環境對於女性並不友善，薪資及升遷管道不平等，形成了玻璃天花板，至於部分女性在照顧家庭優先的傳統觀念下，選擇離開職場，放棄自己夢想，或轉戰至離家近，時間固定不須加班的工作，但薪資卻可能遠低於理想。

鄧惠文解釋，1986年3月24日的《華爾街日報》企業女性的專欄，出現了一個新名詞「玻璃天花板效應（Glass Ceiling Effect）」，描述女性在企業中試圖晉升高層，但彷彿頭頂有隱形障礙般怎麼都無法突破，原因包含職場環境不友善、薪資及升遷管道不平等。

台灣阿斯特捷利康藥廠總裁Simon Manners表示，該公司致力於讓女性職員在職場中能獲得平等的待遇，創造兩性友善工作環境，在薪資方面，依據員工的的資歷及教育，不會因為性別差異而降低工資，同工同酬讓女性在職場也能充分發揮所長，同時也享有同等的晉升機會，在業界帶動良好領導典範。

女性如何在工作與家庭中取得平衡呢？生了兩個寶寶的台灣阿斯特捷利康藥廠醫藥學術處處長方姵潔指出，感謝老公的支持並分擔家庭責任；此外，職場中的神隊友也是支持她走下去的關鍵。建議即將踏入，或是正在職場中水深火熱的女性，別低估自己，應該積極爭取每一個機會，其實大家都在平等的線上，自己的心態正確更為重要。