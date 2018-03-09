NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

女力時代來臨　職場玻璃天花板仍打不破

生活中心／綜合報導2018/03/09 14:00
▲女性力量不同以往，從社會的各個層面崛起，但現階段職場上女性所需要的是「機會均等」與「適才適所」，而非特權保障。（圖／ingimage）
▲女性力量不同以往，從社會的各個層面崛起，但現階段職場上女性所需要的是「機會均等」與「適才適所」，而非特權保障。（圖／ingimage）

忙於家庭與工作，讓許多女性像是蠟燭兩頭燒，精神科醫師鄧惠文表示，女力運動持續發酵，女性力量不同以往，從社會的各個層面崛起，但現階段職場上女性所需要的是「機會均等」與「適才適所」，而非特權保障。提醒女性想要得到職場公平對待，應先調整自己心態，且找到自己的定位，才能發揮所長及優勢。

隨女性教育程度提升及工作機會增加，女性經濟自主能力意識也逐漸普遍，25歲以上各年齡層女性勞動力參與率均明顯提升，兩性勞動力參與率差距亦呈現縮小趨勢，行政院主計處統計，民國101年台灣女性勞動參與率首度突破50%大關。

另外，近20年來，我國女性薪資增幅約77.4%，大於男性45.4%。進一步剖析女性各年齡層就業率，25到29歲的女性就業率高達90.3%；但超過30歲之後，就業率則大幅下降，鄧惠文分析，最可能因素為女性30歲之後多半步入婚姻，難以在家庭與工作間取得平衡。

值得注意的是，整體工作大環境對於女性並不友善，薪資及升遷管道不平等，形成了玻璃天花板，至於部分女性在照顧家庭優先的傳統觀念下，選擇離開職場，放棄自己夢想，或轉戰至離家近，時間固定不須加班的工作，但薪資卻可能遠低於理想。

鄧惠文解釋，1986年3月24日的《華爾街日報》企業女性的專欄，出現了一個新名詞「玻璃天花板效應（Glass Ceiling Effect）」，描述女性在企業中試圖晉升高層，但彷彿頭頂有隱形障礙般怎麼都無法突破，原因包含職場環境不友善、薪資及升遷管道不平等。

台灣阿斯特捷利康藥廠總裁Simon Manners表示，該公司致力於讓女性職員在職場中能獲得平等的待遇，創造兩性友善工作環境，在薪資方面，依據員工的的資歷及教育，不會因為性別差異而降低工資，同工同酬讓女性在職場也能充分發揮所長，同時也享有同等的晉升機會，在業界帶動良好領導典範。

女性如何在工作與家庭中取得平衡呢？生了兩個寶寶的台灣阿斯特捷利康藥廠醫藥學術處處長方姵潔指出，感謝老公的支持並分擔家庭責任；此外，職場中的神隊友也是支持她走下去的關鍵。建議即將踏入，或是正在職場中水深火熱的女性，別低估自己，應該積極爭取每一個機會，其實大家都在平等的線上，自己的心態正確更為重要。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字女性職場壓力家庭玻璃天花板效應
女店員行為太「白目」　引網友眾怒遇車禍救人上班遲到　老闆竟這麼說

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan