淡水綠山線將通車　698萬買2房　再送5大家電吸客

知名佳晟建設深耕紅樹林12個年頭，讓萬坪造鎮「托斯卡尼」系列成為該區的指明建案社區，如今推出造鎮系列壓軸第9期「布拉諾花園」就主打雙捷運地段核心，步行5分鐘、280公尺即達捷運輕軌綠山線G1A站，且鄰近紅樹林捷運站，並前臨紅樹林路與中正東路平行，上台64線與洲美快速道路，輕鬆切換雙北市。

淡水輕軌捷運綠山線進度加速，預計今（2018）年底通車，淡水房市蠢蠢欲動。位於紅樹林萬坪基地托斯卡尼社區中的「布拉諾花園」，以雙捷運、雙庭園與低總價698萬元起買2房的絕佳位置與優勢獲得青睞，年前釋出50戶反應熱烈，目前熱銷逾5成，年後再推限量50戶，每戶送出價值超過10萬元的5大家電，要讓首購族輕鬆買房。

周邊鄰近家樂福、COSTCO、竹圍小學中學和馬偕醫院，生活機能一應俱全，再加上美式百貨影城預計在今年第2季開幕，地段實力不容小覷。其中影城由知名集團規畫，屆時將成為淡水第一座影城，並匯聚流行時尚品牌、連鎖美食餐廳，預估將帶動淡水更多人潮商機與增值潛力。

「布拉諾花園」規畫262戶，2到3房，每戶22到46坪，打出不二價698萬起買2房加平面車位，低總價吸引包括北投、士林、大同居民置產，更有不少淡水當地客買來自住，社區擁有雙庭園，其中中庭就占地450坪，可由社區居民獨享。

「布拉諾花園」專案經理劉晨維表示，由於「托斯卡尼」系列頗受好評，周邊5到10年中古屋價格落在每坪26、27萬元，而預售的「布拉諾花園」算下來每坪約24到26萬，價格相對優惠，客戶接受度大，也因此年前釋出限量50戶時反應就很熱烈，自去（2017）年7、8月開案以來，目前已熱銷5成。

為力挺青年成家、一圓首購族買房夢，「布拉諾花園」年後再推限量50戶，每戶將送出價值超過10萬元的5大家電，包括SONY 49吋電視、日立冰箱、日立除濕機、大金空氣清淨機與日立洗衣機，總價值超過10萬元，希望減輕年輕人買房負擔。絕佳地段、超低總價、吃喝玩樂休閒俱全，現在入主掌握保值、再賺增值。