名家論壇》黃創夏／慘！被民進黨踐踏的農漁民

這幾日因為北農休市的紛擾，大批大批的貨車載滿了農民辛辛苦苦栽種出來的葉菜，無法交易堆著腐爛，菜賤傷農、價格崩盤，農民血汗付諸流水，這個時候，號稱是「農運出身」的北農總座吳音寧竟然變成了「神隱少女」，躲著不出面直到北農董座出面砲轟，才在七日傍晚出聲‧‧‧

農民慘，漁民更慘，日本公務船在台灣東北角海域侵擾台灣漁船，自稱最愛台灣的蔡英文政府不但沒有挺身而出，而是由漁業署主動出來控訴台灣漁民「可能違法」，打自己人給日本人看！

爭權奪利時，有如惡狼般猛撲嘶咬；該負責任時，神隱不見推諉卸責，還不忘放小話趁機鬥爭政敵，這樣的嘴臉，讓台灣的農民正飽受荼毒‧‧‧

不只是吳音寧神隱了，一年多前，為了搶北農人事，當時全力火砲齊射的民進黨眾砲手們也都不見了，台灣人民才發現原來過去口口聲聲「鄉親啦‧‧‧」的蔡英文和民進黨，搶下權位趕走韓國瑜之後，「鄉親」早就拋到腦後。

休市的操作，到底是農委會、還是正被民進黨圍剿的柯文哲台北市政府的決定？吵吵鬧鬧，卻不是當務之急！

如今，出了問題，菜價崩跌，總該要有人出面處理與面對，想都想不到，北農總座吳音寧竟然可以完全不出面，放任問題擴大，只會使農民更傷心，他們終於發現，原來搶官位時，大家奮勇當先，要解決問題時，有官無政府，有權不負責。

漁民更慘，台灣漁船東半球28號，在3月3日和4日，在東北海域所謂的「台日重疊經濟海域」內遭到日本公務船驅逐追趕，面對這樣被日本人欺負到頭上的狀況，台灣的蔡英文政府不是馬上出面向日本嚴正抗議，捍衛主權與保障漁民，而是主管的漁業署立刻出面指控台灣漁民「有罪」！

漁業署日前初步調出漁船的船位監控系統資料，率先公布說蔡英文政府已經確認3日當天漁船以特定漁業身分出港，曾經超出台日協議的水域範圍外10浬，算進入日方水域，「確實有違規的疑慮」！

此外漁業署更指控，4日漁船以娛樂漁船身分再度出港，航行中有超過暫定執法線，但因這是台日重疊經濟海域內，未進入日方島嶼12浬領海範圍，我方可主張作業，不過，漁船同時也超出娛樂漁船離岸30浬限制範圍，初判「這部分或許有違規」。

這就怪了，明明蔡英文政府的外交部也公開發出聲明，經調出漁船路徑軌跡圖，外交部確認東北球28號「並未越界作業」，對於日本公務船的作為「嚴正抗議」，漁業署怎麼反而先判定台灣漁民「有錯在先」？

這種還沒有上談判桌，先把所有底牌掀開給日本人看的行徑，豈是捍衛主權與保護漁民？

說穿了，這些都只是蔡英文政府的兩面手法，外交部表態，漁業署下手，主要就是警告台灣漁民，得罪了日本老大哥，政府就會背後下毒手‧‧‧

●作者：黃創夏／資深媒體人

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