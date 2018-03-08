王毅再提一中　陸委會強硬回擊

中國大陸外交部長王毅 8 日表示，堅持一中原則，不和台灣官方往來已成為國際準則之一，各國和代表全中國的中華人民共和國建立外交關係，是大勢所趨，而且勢不可擋。對此，陸委會副主委邱垂正回擊，中華民國是主權國家，有權利和世界各國發展關係，陸方應尊重我與邦交國維繫邦誼的權利，「才能開設建設性的兩岸關係」。

近來台灣外交面臨「雪崩式斷交潮」，王毅在第 13 屆大陸全國人大一次會議記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這已是國際社會多年來形成的共識，各國不和台灣官方往來，只和唯一合法代表全中國的中華人民共和國政府建立外交關係，符合這些國家和人民自身與長遠利益，他更強調台灣當局應盡快回到「九二共識」的正確軌道，兩岸關係才能重新開闢和平發展的光明前景。