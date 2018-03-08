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政治

王毅再提一中　陸委會強硬回擊

記者林仕祥／台北報導2018/03/09 00:02
▲陸委會副主委邱垂正表示，中國大陸持續透過各種手段，在國際間惡意操作一中原則，打壓台灣國際空間、傷害台灣人民情感，無法維繫和諧的兩岸關係。（示意圖／翻攝自 Pixabay）
▲陸委會副主委邱垂正表示，中國大陸持續透過各種手段，在國際間惡意操作一中原則，打壓台灣國際空間、傷害台灣人民情感，無法維繫和諧的兩岸關係。（示意圖／翻攝自 Pixabay）

中國大陸外交部長王毅 8 日表示，堅持一中原則，不和台灣官方往來已成為國際準則之一，各國和代表全中國的中華人民共和國建立外交關係，是大勢所趨，而且勢不可擋。對此，陸委會副主委邱垂正回擊，中華民國是主權國家，有權利和世界各國發展關係，陸方應尊重我與邦交國維繫邦誼的權利，「才能開設建設性的兩岸關係」。

近來台灣外交面臨「雪崩式斷交潮」，王毅在第 13 屆大陸全國人大一次會議記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這已是國際社會多年來形成的共識，各國不和台灣官方往來，只和唯一合法代表全中國的中華人民共和國政府建立外交關係，符合這些國家和人民自身與長遠利益，他更強調台灣當局應盡快回到「九二共識」的正確軌道，兩岸關係才能重新開闢和平發展的光明前景。

針對王毅的言論，邱垂正反擊說，中華民國是主權國家，有權利和世界各國發展關係，台灣民主自由及人權法治的成就與發展，也受到國際社會歡迎，陸方應尊重我與邦交國維繫邦誼的權利，兩岸也應該在國際間相互尊重和友善對待，這樣才能維繫和諧的兩岸關係。

邱垂正強調，這兩年來，中國大陸持續透過各種手段，在國際間惡意操作一中原則，打壓台灣國際空間、傷害台灣人民情感，陸委會認為對岸唯有尊重台灣的尊嚴與權益，透過溝通對話化解分歧，兩岸才能開設建設性的兩岸關係。
 

關鍵字邱垂正王毅九二共識一中原則
惠台掏空台灣？反制措施下周出爐黃偉哲初選勝　如何整合各方成關鍵

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