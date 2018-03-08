黃偉哲初選大勝　如何整合各方成關鍵

對於選後是否有信心彌平黨內紛爭？黃偉哲說，他相信台南市民的民主素養最高，台南也是民主聖地，他有信心，也會釋出善意。該拜訪、該表示禮貌的，他都會去請益，不管是同志或友人，都會維持應有的高度與禮貌。

黃偉哲對於這次黨內初選過程表示，他是「既期待又怕受傷害」，在等待民調開封過程中，內心忐忑不安，前一晚也睡不好，但他一直在想，初選過後「要放下」，畢竟黨內同志競爭不是政黨之間的殺法，還是要有些改變，他也祝福所有參選同志。

民進黨台南市長黨內初選民調 8 日揭曉，由民進黨立委黃偉哲勝出，年底將代表民進黨參選台南市長，成為賴清德的接棒人。台南市這次「殺到見骨」的各路人馬，如何整合起來，將是黃偉哲的第一個考驗。

這次民進黨台南市長初選共有 6 名參選人競爭， 3 家民調公司的調查結果皆是黃偉哲勝，分別是世新 0.4040 、公信力 0.4251 、典通 0.4184 ，無法選出的比例僅 0.1551 。民調結果出爐後，民進黨將在下周三中執會通過提名。至於其他參選人的民調成績，依序為立委陳亭妃 0.2817、民進黨台南市黨部主委顏純左 0.0672 、王定宇 0.0513 、民進黨前秘書長李俊毅 0.0211 、葉宜津 0.0076 。

先前因倡導廢除注音引發爭議的葉宜津，這次結果是墊底，僅有黃偉哲的 2% 選票。葉宜津透過新聞稿發表聲明說，她真的盡力，也努力了，會尊重制度與遊戲規則接受結果。「祝福黃偉哲委員，當然我也會支持民進黨提名的市長候選人。另一個新階段的開始，我會整頓、調整好自己，繼續為我熱愛的台南，我熱愛的台灣努力。謝謝大家，特別感謝支持的朋友，抱歉讓你們失望了。」

王定宇、顏純左和李俊毅則紛紛在臉書說明，所有參選同志需謙卑面對，化解檢討，為了大台南的長遠發展，和為民進黨精神的守護會全力團結，同時也感謝志工團隊無私奉獻，並支持中央黨部的提名。

以第二名之姿飲恨的陳亭妃，聲稱自己「堅持不抹黑、不攻擊的決定，或許是錯誤的」，但她對得起自己的良心。雖然她落敗了，也會尊重民調的結果。但是，她向黃偉哲陣營提告的官司將會繼續下去，「這關係到抹黑、栽贓，甚至是意圖使人不當選。」

陳亭妃強調，黃偉哲前國會辦公室主任曾碧珠並未把案子說清楚、講明白，國會辦公室主任、助理、祕書，都代表候選人個人，但曾模糊焦點，栽贓到她身上，關係到她的名譽，所以這必須講明白。陳亭妃自信的說，從 23 歲一路從政至今，她交出的是一張「清清白白的成績單」，完全經得起考驗。