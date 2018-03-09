國會幕僚蘇緯政選議員　蘇嘉全獻祝福

民進黨北市議員參選人蘇緯政8日於台大校友會館成立各界後援會，會中除全國各專業團體領導人及各領域人士到場力挺外，前立法委員蔡煌瑯特別錄製一段影片推薦，投入台北市長選舉的前台南縣長蘇煥智也到場支持，立法院長蘇嘉全也以一張祝福卡片給予勉勵。
蘇緯政指出，各界好朋友為他成立後援會，帶給他信心與勇氣，除了律師、藥師、中醫師、會計師、醫師、牙醫師、糕餅公會等專業團體之外，還有前台北市議員、學者專家、現任里長，以及來自各智庫、產業界、教育界、社會團體、家庭主婦、勞工、學生等各領域人士。事務繁忙的他們紛紛放下工作到場力挺，讓他有信心通過初選。
此外，蘇煥智也到場表達支持，看著姪子蘇緯政堅守初衷的方式競選，蘇煥智說，面對如此激烈的初選，身為長輩看了當然相當心疼，但也期待蘇緯政能秉持初衷、堅持到底。
蘇緯政先前服務於立法院院長室，擔任院長祕書，雖然蘇嘉全未出席活動，但親寫卡片表達祝福，卡片內容提到：「緯政，選舉是一條艱辛的路，但越艱辛，往往越能砥礪一個人的品格與意志，這就好像一把寶劍，總是要經過千錘百鍊，才能削鐵如泥。從你的身上，我看見年輕人的拚勁、法律人的正義感，以及所有從政者都需要的，一顆溫暖而慈悲的心。祝福你順利通過初選，在理想的道路上繼續向前邁進，成為最亮眼的那一顆明日之星。加油！」
對於蘇嘉全的卡片內容，蘇緯政感謝蘇嘉全的栽培與提攜，更感謝蘇嘉全在百忙中還特別請人帶來卡片給予他鼓勵與肯定，他一定不會辜負蘇院長的期待，永遠保有一顆溫暖而慈悲的心，時時提醒自己要將人民需求擺在第一位，堅持做該做的事，心存善念，謙卑努力，不忘初衷。