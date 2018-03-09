國會幕僚蘇緯政選議員　蘇嘉全獻祝福

民進黨北市議員參選人蘇緯政8日於台大校友會館成立各界後援會，會中除全國各專業團體領導人及各領域人士到場力挺外，前立法委員蔡煌瑯特別錄製一段影片推薦，投入台北市長選舉的前台南縣長蘇煥智也到場支持，立法院長蘇嘉全也以一張祝福卡片給予勉勵。

蘇緯政指出，各界好朋友為他成立後援會，帶給他信心與勇氣，除了律師、藥師、中醫師、會計師、醫師、牙醫師、糕餅公會等專業團體之外，還有前台北市議員、學者專家、現任里長，以及來自各智庫、產業界、教育界、社會團體、家庭主婦、勞工、學生等各領域人士。事務繁忙的他們紛紛放下工作到場力挺，讓他有信心通過初選。



此外，蘇煥智也到場表達支持，看著姪子蘇緯政堅守初衷的方式競選，蘇煥智說，面對如此激烈的初選，身為長輩看了當然相當心疼，但也期待蘇緯政能秉持初衷、堅持到底。