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政治

軍人年改最新共識　樓地板後再設天花板

記者陳弘志／綜合報導2018/03/09 07:00
▲去年 11 月在立法院和總統府前抗議軍人年金改革方案的退役軍人與聲援者。（資料照／記者戴祺修攝）
▲去年 11 月在立法院和總統府前抗議軍人年金改革方案的退役軍人與聲援者。（資料照／記者戴祺修攝）

副總統陳建仁、年金改革小組副召集人兼執行長林萬億，8 日下午邀請立法院民進黨外交及國防委員會、司法及法制委員會立委們討論軍人年金改革版本。民進黨立院黨團總召柯建銘指出，軍人年金改革的「樓地板」確定為 3 萬 8,990 元，將領所領的「天花板」研擬調降，但幅度未定。

與會的民進黨立委蔡適應表示，設樓地板是基於軍人年金的特殊性，因此會與公教樓地板不同，軍人樓地板共識是 3 萬 8,990 元。陳建仁徵詢大家意見後，綠委們一致支持，且認為有一半的退伍軍人不會受到影響，「保證可以一直領，不用擔心」。

至於軍人是不是要有適度的天花板？陳建仁向現場的綠委說，大家可以提出看法，先不要做決定，因為過去版本沒有天花板，可領到除役前薪水100%。陳建仁表示，他徵詢過高階將領，大家都蠻支持年金改革，後續還需要精算。

年改會副召集人林萬億說，仿照美軍制度的軍人年金最低保障金額是新台幣 3 萬 8,990 元，獲得綠委支持。關於因退役人員原核定支領月退休俸額度，比依照新俸率計算公式計算得出俸額高的數額，會採 10 年緩降的最低調降門檻，最低保障金額訂為少尉一級本俸加專業加給數額，為 3 萬 8,990 元。換句話說，原支領金額低於 3 萬 8,990 元者，都不受這次軍人年改調整的影響。
 

關鍵字年金改革軍人年改林萬億
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