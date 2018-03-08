軍人年改最新共識　樓地板後再設天花板

副總統陳建仁、年金改革小組副召集人兼執行長林萬億，8 日下午邀請立法院民進黨外交及國防委員會、司法及法制委員會立委們討論軍人年金改革版本。民進黨立院黨團總召柯建銘指出，軍人年金改革的「樓地板」確定為 3 萬 8,990 元，將領所領的「天花板」研擬調降，但幅度未定。

與會的民進黨立委蔡適應表示，設樓地板是基於軍人年金的特殊性，因此會與公教樓地板不同，軍人樓地板共識是 3 萬 8,990 元。陳建仁徵詢大家意見後，綠委們一致支持，且認為有一半的退伍軍人不會受到影響，「保證可以一直領，不用擔心」。