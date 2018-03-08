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美股盤中─川普的關稅可望較預期為輕 股市走高

鉅亨網2018/03/09 00:18
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美國對鋼與鋁進口課徵關稅計畫可望排除加拿大與墨西哥，美國股市週四中場因而上漲。

道瓊一度上漲近 150 點，而後削減漲幅。

台北時間 00:10

道瓊工業平均指數上漲 32.45 點或 0.03% 至 24833.81。

Nasdaq 指數上漲 23.94 點或 0.32% 至 7420.59。

S&P 500 指數上漲 5.75 點或 0.21% 至 2732.55。

分析師說，主要焦點在關稅。問題在於這些關稅對經濟會造成何種衝擊。

白宮新聞秘書 Sanders 週三下午告訴記者說，加拿大與墨西哥 -- 美國兩大主要貿易夥伴 -- 可能豁免關稅。二位消息人士稍後告訴 CNBC 說，川普總統考慮給予加拿大與墨西哥 30 天豁免期，以協商北美自由貿易協定 (NAFTA)。

川普上週說，他將對鋼進口課徵關稅 25%，鋁進口課徵關稅 10%。此一宣布，引發了短期內可能爆發貿易戰的擔憂。

該消息宣布後，川普的首席經濟顧問柯恩辭職走人。柯恩反對課徵關稅，他的辭職對金融市場造成衝擊。

川普將於週四下午，宣布有關關稅的最新決定。他於週四上午發布推文指出：「今日下午 15:30 白宮見。我們必須保護並建立自己的鋼與鋁事業。同時也要展現彈性，與那些在貿易與軍事上，公平對待我們的真正朋友，進行合作。」

然而，NBC 新聞報導，這項宣布仍未最終定案，川著簽署的聲明，主要屬象徵性。

分析師說，我們將注意談話是象徵性，或真的簽署東西。一如以往，很難知道強硬的談話是否會帶來行動，抑或只是貿易策略與空洞談話。

經濟數據方面，美國上週初次申請失業金人數增加 2.1 萬人至 23.1 萬人，自 48 年低點反彈。

週五，美國將公布 2 月就業報告，為市場所矚目。

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