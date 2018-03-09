選議員》柯P母雞、小黨突圍、接班人的戰爭

陳建銘指出，這次會有這麼多後起之秀，展現與以往不同風格的選情，很大原因是出在台北市長柯文哲身上，身為無黨籍又尋求連任的市長；而時代力量、社民黨等其他目前在地方較無勢力的黨，也希望藉此翻轉，突破藍綠在地勢力的封鎖線。

九合一選舉年底登場，市議員選舉是地方政治勢力重新洗牌的基礎，台北市第一選區（士林、北投）的台聯議員陳建銘8日表示，這次選舉，議會所謂的世代交替，實際上是一場「接班人的戰爭」，雖然新人輩出，但缺乏政績服務與地方淵源的脈絡下，要在年底選舉嶄露頭角，恐怕有相當的難度。

陳建銘坦言，這次選戰固然詭譎多變，也會讓尋求連任的老議員們憂心，像在他的選區，尋求連任的林世宗與王威中面臨選情的壓力就會更大，但是以他的觀察，這次議會的「世代交替」，對於一些後起之秀，要嶄露頭角，並非一件容易的事情，因為這次所謂的世代交替，實際上是一場「接班人的戰爭」。

陳建銘分析，雖然新人參選，會讓一些選民有新的期待，然而，缺乏政績服務與地方淵源的脈絡的情況，讓他們這些後起之秀所獲得的總票數，實際上是固定的，這也決定了市議會的更迭，終究是內鬥與接班人的戰爭。

陳建銘舉例，這次選舉，國民黨籍的議長應該不會尋求連任，這也讓藍營的新人紛紛跳出來角逐議員席次，但從議長派一個人出來，副議長也派一個人出來打對台的時候，就會發現這場世代交替，其實就是上一任議員的政治延續；綠營也同樣情況，像是北市議員何志偉要交棒給嫂嫂鍾佩玲，選上立委的吳思瑤，也讓自己的助理參選，做出一個接班人的態勢。

陳建銘說，由於多席次制度的關係，沒有政治背景或是地方脈絡的新人，像是時力、社民黨這些派出的人選，要逆轉這些「接班人」或是尋求連任的老議員，是有相當的難度。

另外，柯文哲前競選總幹事姚立明就曾警告，若民進黨這次繼續禮讓柯文哲選北市長，不推出自己的人選，綠營議員席次恐至少掉6席以上，陳建銘不以為然。他認為，當初民進黨議員席次全上，最重要的原因就是柯文哲是老鷹，帶著這些「小雞」向前衝而獲得的結果，如果現在要他們跟柯文哲做切割，反而會讓這些「小雞」無所適從。

陳建銘進一步說，這次北市長選戰的民調，柯文哲約46%，國民黨的丁守中約20%，民進黨的姚文智甚至連18%都不到，在這種情況下，民進黨北市議員會是選擇跟自己推出的大將一起石沉大海，還是會繼續選擇擁有大好情勢的柯文哲，「我想，選戰是很現實的。」何況，若市議員只能依靠市長候選人來拉抬聲勢，將會非常辛苦。