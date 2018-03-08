NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

紐約匯市─德拉吉強調鴿派立場 歐元跌回漲幅

鉅亨網2018/03/09 03:53
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

歐元週四遭遇賣壓，歐洲央行總裁德拉吉強調鴿派立場，為歐元帶來利空。該鴿派立場原先被判斷屬鷹派。

投資人亦注意川普總統對鋼與鋁進口課徵關稅計畫的發展。預期週四下午將有所宣布。

歐元下跌至三天低點 1.2313 美元，週三尾盤報 1.2411。

美元指數上漲 0.6% 至 90.147。

英鎊下跌至 1.3813 美元，週三尾盤報 1.3903。

歐洲央行取消了 "若經濟展望惡化，將增加購買資產" 的措辭，顯示正逐步走向貨幣政策正常化。

在隨後的記者會中，德拉吉強調會後聲明中的其他部份，包括維持利率於目前水準一段更長期間，且超過購買資產結束，以及若有必要，購買資產將延長至 9 月之後。

川普的關稅計畫仍為焦點。白宮官員週三說，主要貿易夥伴加拿大與墨西哥將能豁免關稅，全球貿易戰的擔憂因而消退。川普總統於週四稍早一項電視轉播的會議上，重申了該豁免的決議。 加元因而削減跌幅，墨西哥披索對美元走強。

預期川普將於週四簽署該關稅命令，預定於台北時間 04:30 宣布。

經濟數據方面，美國公布 3 月 3 日結束一週，初次申請失業金人數為 23.1 萬人，預估為 22 萬人。

2017 年第四季，美國家庭債務成長 5.2%，創 11 年最快成長速度。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
歐股盤後─歐洲央行取消寬鬆...能源盤後─紐約原油下跌1....

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan