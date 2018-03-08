紐約匯市─德拉吉強調鴿派立場 歐元跌回漲幅

歐洲央行取消了 "若經濟展望惡化，將增加購買資產" 的措辭，顯示正逐步走向貨幣政策正常化。

美元指數上漲 0.6% 至 90.147。

投資人亦注意川普總統對鋼與鋁進口課徵關稅計畫的發展。預期週四下午將有所宣布。

在隨後的記者會中，德拉吉強調會後聲明中的其他部份，包括維持利率於目前水準一段更長期間，且超過購買資產結束，以及若有必要，購買資產將延長至 9 月之後。

川普的關稅計畫仍為焦點。白宮官員週三說，主要貿易夥伴加拿大與墨西哥將能豁免關稅，全球貿易戰的擔憂因而消退。川普總統於週四稍早一項電視轉播的會議上，重申了該豁免的決議。 加元因而削減跌幅，墨西哥披索對美元走強。

預期川普將於週四簽署該關稅命令，預定於台北時間 04:30 宣布。

經濟數據方面，美國公布 3 月 3 日結束一週，初次申請失業金人數為 23.1 萬人，預估為 22 萬人。

2017 年第四季，美國家庭債務成長 5.2%，創 11 年最快成長速度。