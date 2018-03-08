對進口鋼鋁課重稅 川普預告會優待真朋友

川普上周表示，將對由外國進口鋼品課徵25%的高關稅，鋁的稅率則是10%，此舉引發各界憂慮將爆發全球貿易戰。

由於新關稅措施在行政部門內部引發政策論戰，也受到外界強烈反對，川普下午在白宮接見鋼鐵和鋁業的勞工時是否會正式簽署此案原本不太確定，但白宮已發布聲明說，川普將在下午3時30分（台灣時間9日凌晨4時30分）簽署批准相關關稅。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）白宮今天將對進口鋼鋁祭出懲罰性關稅，美國總統川普誓言會對美國「真正的朋友」展現彈性，他將澳洲列入可能獲得豁免的名單，但點名批評德國對美國不公平。

不過，川普今天表示，除了與美國締訂北美自由貿易協定（NAFTA）的鄰國加拿大和墨西哥外，澳洲和「其他國家」也可能獲得豁免。

他在內閣會議指出這項爭議政策的可能贏家和輸家時並說：「我們將會非常公平，也將非常有彈性。」

川普說，如果美國與加墨兩國重新談判北美自由貿易協定能達成協議，「我們很可能不會對這兩個國家課徵那些關稅」。

他又說：「我們與澳洲的關係非常密切。我們對澳洲有貿易盈餘，這是個了不起的國家，我們長期的夥伴，我們會和他們合作。」他又說，有些「其他國家」有可能獲得豁免。

不過，川普把目標鎖定歐洲聯盟的最大經濟體德國，認為德國因表現不好可能會被課徵關稅。

他在批評有些國家占美國的便宜時，指控德國行事不公平，對北大西洋公約組織（NATO）付出的經費遠不如美國。

他說：「這些年來有些朋友和敵人在貿易與軍事上大占我們的便宜。看看北約組織，德國只付出國內生產毛額（GDP）的1%，而我們的國內生產毛額更大，支付比例卻達4.2%，這並不公平。」

外界原本以為川普的首要目標是中國。但皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute）的專家如今認為，美國的盟友恐將反而首當其衝，對美出口將減少140億美元。

歐盟、中國、墨西哥和加拿大都已警告，將會採取報復行動，川普這項決定恐將令大西洋兩岸間原已欠佳的關係變得更糟。（譯者：林治平）1070309