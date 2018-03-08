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美股盤後─川普簽署關稅法案 排除加拿大與墨西哥 股

鉅亨網2018/03/09 05:39
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川普總統執行對鋼與鋁進口課徵關稅政策，但排除加拿大與墨西哥 -- 二個美國重要貿易夥伴，美國股市週四上漲。

但主要指數走勢震盪，道瓊一度上漲近 150 點，亦曾下跌近 100 點。
 
道瓊工業平均指數收高 93.85 點或 0.38% 至 24895.21。

Nasdaq 指數收高 31.30 點或 0.42% 至 7427.95。

S&P 500 指數收高 12.17 點或 0.45% 至 2738.97。

費城半導體指數收高 1.58 點或 0.11% 至 1402.05。

分析師說，主要焦點在關稅。問題在於這些關稅對經濟會造成何種衝擊。

川普簽署的關稅將於 15 日後生效，並永久排除加拿大與墨西哥。美國並敞開大門，讓其他國家可申辯為何他們亦可豁免關稅。此一關稅行動將對鋼與鋁進口，分別課徵關稅 25% 與 10%。

川普於週四說，強勁的鋼與鋁事業，對國家安全極為重要。沒有鋼就沒有國家。

川普上週說，他將對鋼進口課徵關稅 25%，鋁進口課徵關稅 10%，不會排除加拿大與墨西哥。此一宣布，引發了短期內可能爆發貿易戰的擔憂。

該消息宣布後，川普的首席經濟顧問柯恩辭職走人。柯恩反對課徵關稅，他的辭職對金融市場造成衝擊。

經濟數據方面，美國上週初次申請失業金人數增加 2.1 萬人至 23.1 萬人，自 48 年低點反彈。

週五，美國將公布 2 月就業報告，為市場所矚目。分析師預期美國 2 月新增就業為 20 萬人。但投資人將注意平均每小時工資，1 月公布的每小時工資數據使得股市大幅下跌。

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貴金屬盤後─美元走強 黃金...川普簽署命令對進口鋼鋁課關...

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