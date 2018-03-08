開徵鋼鋁稅 川普：阻止國安與經濟災難

（中央社記者鄭崇生華盛頓8日專電）美國總統川普今天說，美國鋼鐵及鋁製造業的關廠與失業，都是多年來不公平的對外貿易所致，「這情況須停止」，他還說，開徵鋼鋁稅，是要阻止美國的經濟與國安災難。
川普下午宣布，基於「貿易擴張法」中的232條款，美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅。和過去簽署各種行政命令與法規相似，川普下午特意邀請美國鋼鋁製造業工人到白宮，為他的簽署行動站台背書，相關產業工人更發言力挺川普到底。
然而，外界也不免質疑，川普最終聽進建言，讓鄰國加拿大和墨西哥得以豁免，甚至說只要貿易夥伴來談判，就有得協商，這種做法是「雷聲大、雨點小」。
不過，在簽約儀式上，川普說，這正是美國對重要的安全盟國展現合作態度與彈性，但他仍不忘抱怨，美國多年來遭受「不公貿易待遇」，造成鋼鐵及鋁工廠關門，工人失業，「不能再這樣下去」。
川普說，課徵鋼鋁稅是要阻止國安災難及經濟災難。
他離開前不忘再度指出，中國的鋼鐵傾銷入美國，絕對不只2%，「他們說的那數字是錯的」。他又說，中國鋼鐵透過貿易轉運、從第三地進入美國市場，而他希望和中國能維持很好關係，但美中之間的龐大貿易逆差問題，中國必須想辦法解決。
事實上，中國鋼鐵占美國鋼鐵進口總額約2%，這一數據來自商務部公布的「232條款調查報告」，數據也顯示，美中貿易逆差中，消費性電子產品才是美中貿易逆差來源大宗。（編輯：林治平）1070309