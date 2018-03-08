開徵鋼鋁稅 川普：阻止國安與經濟災難

（中央社記者鄭崇生華盛頓8日專電）美國總統川普今天說，美國鋼鐵及鋁製造業的關廠與失業，都是多年來不公平的對外貿易所致，「這情況須停止」，他還說，開徵鋼鋁稅，是要阻止美國的經濟與國安災難。

川普下午宣布，基於「貿易擴張法」中的232條款，美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅。和過去簽署各種行政命令與法規相似，川普下午特意邀請美國鋼鋁製造業工人到白宮，為他的簽署行動站台背書，相關產業工人更發言力挺川普到底。

然而，外界也不免質疑，川普最終聽進建言，讓鄰國加拿大和墨西哥得以豁免，甚至說只要貿易夥伴來談判，就有得協商，這種做法是「雷聲大、雨點小」。