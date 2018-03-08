獨／飛航模擬器隨便玩　小機長體驗營300名額瞬間秒殺

長榮海事博物館表示，參加活動的小朋友當中，有許多都是第一次「搭飛機」，從 check-in 開始就興致勃勃、七嘴八舌地討論起來，也趁此機會知道出國要帶護照和機票、不能帶哪些東西等。

飛向天空是許多人的夢想，就連小朋友也不例外，長榮海事博物館舉辦「小小飛行家」體驗營， 10 梯次共 300 位名額，開放報名不久就被秒殺。小朋友在解說員導覽下，了解航空飛行中會遇到的各種狀況，甚至還能搭上飛行模擬機，實際體驗在天空中翱翔的感受，有父母帶小孩專程從台中北上，就為了幫孩子完成心目中的飛行夢。



▲館方特意購置兒童尺寸的機長與空服員服裝，每位小小模特兒拍起照來都效果一流。（圖／長榮海事博物館）

進入座艙區後，立刻都乖乖坐在椅子上，聆聽導覽員模仿機長和空服員的廣播，比平時上課還要專心，館方特意購置兒童尺寸的機長與空服員服裝，每位小小模特兒拍起照來都效果一流，甚至也模擬緊急狀況下的逃生情景，救生衣、氧氣罩、救生圈一應俱全。



▲初級模擬機原本是用於機師的基礎飛行訓練。（圖／長榮海事博物館）

最後提供體驗的「初級模擬機」，原本是用於機師的基礎飛行訓練，精密儀器和擬真場景，不但讓小朋友在導覽員的協助之下，輕鬆操縱飛機起降，連大人也搶著要玩。



▲小朋友可以體驗登機、推餐車送餐的禮儀和順序、繫安全帶的方法，以及遇到危險需迫降時，該如何正確穿著救生衣及逃生。（圖／長榮海事博物館）

家長陳媽媽表示，孩子從小就立志「長大後要開飛機」，為此專程從台中搭車北上參加體驗營。活動結束後小朋友也興奮的分享他學習到的事物，例如登機、推餐車送餐的禮儀和順序、繫安全帶的方法，以及遇到危險需迫降時，該如何正確穿著救生衣及逃生。而體驗飛行模擬機更是一圓他小機師的夢想。



▲館內另有以海洋為主題的「小小航海王」活動，可以 DIY 製作電動蘭嶼拼板舟。（圖／長榮海事博物館）



▲該館三樓設有「多功能空間」提供多種海洋主題服飾及道具，給入館民眾免費穿搭拍照。（圖／長榮海事博物館）

由於該活動內容在家長之間廣為流傳， 10 梯次共 300 位名額甫開放報名即被秒殺，館方目前也在評估增加梯次的可能。此外，針對中高年級學童，館內另有以海洋為主題的「小小航海王」活動，可以 DIY 製作電動蘭嶼拼板舟，目前仍有少數名額可報名。該館三樓設有「多功能空間」並提供多種海洋主題服飾及道具，入館民眾可免費穿搭拍照。