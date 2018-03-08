川普宣稱捍衛國家安全 對進口鋼鋁課重稅

川普在白宮記者會宣稱，美國受到「外國的侵略性貿易作為劫掠」。他抱怨說：「許多在貿易和軍事上對我們最糟糕的，正是自稱我們盟友的國家。」

法新社報導，川普表示，美國將對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，這項關稅不適用於加拿大和墨西哥，而且美國的安全和貿易夥伴也可以透過談判爭取豁免。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁課徵高關稅，15天後生效，但鄰國加拿大和墨西哥獲得豁免。此舉令人憂慮將引爆貿易戰，遭到國內外激烈反對。

他說，其他國家對美國傾銷鋼鋁產品，就像是「對我們的國家發動攻擊」，企業最好是到美國生產。他堅稱，強調國內生產是基於國家安全理由。

他說：「如果不想付稅，就把工廠移到美國。」

這些措施可能引發歐洲聯盟、中國和其他經濟大國的報復性制裁。歐盟執行委員會主管貿易的委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）立即表示，歐盟也應獲得豁免。

美國國會眾議院議長萊恩（Paul Ryan）雖然與川普同屬共和黨，仍公開譴責這項措施，表示不敢苟同。但他歡迎加拿大與墨西哥暫時獲得豁免。

川普為了實現競選期間所作保護主義承諾，援引美國貿易法中極少動用的國家安全條款，批准實施鋼鋁進口關稅。行政部門高級官員說：「這是言而有信，沒人應覺意外。」

鋼材和鋁材使用甚廣，由汽車以至營建、公路和鐵路。經濟學家估計，受影響的貿易將以數十億美元計。

川普稍早在內閣會議表示，鋼鋁產品是「我國的骨幹，我們國防工業基礎的基石」。他將自己的作為與華盛頓與林肯等前總統相比擬，他說：「我們這些偉大的總統都保護我國不受外界影響，阻止其他國家來偷竊我們的財富、工作和企業。」

美國進口的鋼鋁有超過50%來自歐盟、加拿大、日本和南韓等盟國，但由巴西以至南非等國家也將受到影響。

川普稍早表示，他將對「真正的朋友」展現彈性，並對正與美國重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）的加拿大和墨西哥豁免這項關稅。他表示，若能談判達成協議，美國不會對兩個國家課徵這項關稅。

他又說，澳洲和「其他國家」也可能獲得豁免。不過，他把目標鎖定歐洲聯盟的最大經濟體德國，認為德國因表現不好可能會被課徵關稅。

他在批評有些國家占美國的便宜時，指控德國行事不公平，對北大西洋公約組織（NATO）付出的經費遠不如美國。

外界原本以為川普的首要目標是中國。但皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute）的專家如今認為，美國的盟友恐將反而首當其衝，對美出口將減少140億美元。

川普在記者會指出，中國的鋼鐵傾銷入美國，絕對不只2%，「他們說的那數字是錯的」。他又說，中國鋼鐵透過貿易轉運、從第三地進入美國市場，而他希望和中國能維持很好關係，但美中之間的龐大貿易逆差問題，中國必須想辦法解決。（譯者：林治平）1070309