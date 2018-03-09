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一口等於一個便當　頂級伊比利火腿想吃要等36個月

記者陳致宇／台北報導2018/03/09 09:45
▲讓老饕魂牽夢縈的頂級伊比利火腿近期正式登台。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.08）
▲讓老饕魂牽夢縈的頂級伊比利火腿近期正式登台。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.08）

被稱為豬肉界「勞斯萊斯」的西班牙伊比利豬，雖然在 2014 年就開放進口台灣，但最讓老饕魂牽夢縈的頂級伊比利火腿，卻在近期才正式登台，就是因為要經過 36 個月熟成，讓豬肉的油脂轉化為甜潤、細緻的風味，也因製作過程費時費力，讓它有「歐陸傳奇食材」之稱。

目前台灣市面上有不少餐廳已推出伊比利豬料理，但頂級伊比利火腿卻不常見。進口商美福國際表示，雖然台灣已於 2014 年開放西班牙豬肉進口，但僅限於生鮮肉品，加工類肉品必須是 2014 年後宰殺製作才能進口。


▲要品嚐伊比利火腿的美味，要由專業侍肉師手工切下約 5 公分的薄片，搭配哈密瓜或是麵包食用。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.08）

要製作最頂級的 Bellota 伊比利火腿，豬隻在每年 12 月至隔年 3 月只能吃橡樹果，不能摻雜其他飼料，這樣的肉質才會有大理石般的油花。將 10 至 13 個月齡屠宰後的豬後腿肉以海鹽醃製，再掛到特製風乾室內熟成至少 36 個月，經過火腿鑑定師的評鑑，才能算是真正的完成。


▲100 公克的頂級伊比利火腿，售價至少 400 元起跳。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.08）

要品嚐伊比利火腿的美味，要由專業侍肉師手工切下約 5 公分的薄片，搭配哈密瓜或是麵包食用，一入口油脂會先逐漸融化，再慢慢咀嚼就會吃到豬肉本身的甜潤滋味，以及淡淡的堅果香氣，是許多老饕念念不忘的濃醇風味。即日起至 3 月 25 日，凡於美福乾式熟成牛排館單點任一款 24oz 以上「乾式熟成牛排」，即贈送伊比利火腿一份，另可單點。

關鍵字伊比利豬火腿乾式熟成美福
16縣市低溫特報　各地今轉乾冷

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