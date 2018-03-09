一口等於一個便當　頂級伊比利火腿想吃要等36個月

被稱為豬肉界「勞斯萊斯」的西班牙伊比利豬，雖然在 2014 年就開放進口台灣，但最讓老饕魂牽夢縈的頂級伊比利火腿，卻在近期才正式登台，就是因為要經過 36 個月熟成，讓豬肉的油脂轉化為甜潤、細緻的風味，也因製作過程費時費力，讓它有「歐陸傳奇食材」之稱。

目前台灣市面上有不少餐廳已推出伊比利豬料理，但頂級伊比利火腿卻不常見。進口商美福國際表示，雖然台灣已於 2014 年開放西班牙豬肉進口，但僅限於生鮮肉品，加工類肉品必須是 2014 年後宰殺製作才能進口。



▲要品嚐伊比利火腿的美味，要由專業侍肉師手工切下約 5 公分的薄片，搭配哈密瓜或是麵包食用。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.08）