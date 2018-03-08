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中央社

麗豐-KY去年EPS7.41元 擬配發8元股息

中央社2018/03/09 07:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北9日電）麗豐-KY董事會通過2017年營收新台幣32.9億元，稅後盈餘5.83億元，EPS為7.41元，決議擬配發8元現金股利，依8日股價150.5元計算，現金殖利率5.32%。

麗豐表示，將去年盈餘全數配發，並加碼以盈餘公積及資本公積發放現金股利，主要是考量帳上現金水位較高，希望回饋給股東，如果扣除庫藏股計算，每股預計配發8元現金股利。

麗豐-KY今年2月營收新台幣2.56億，年增26%，月減38%，其中大陸地區主營通路美容連鎖加盟店營收為2.25億元，占總營收88%。2月營收下滑主要受2月份春節休假工作天數減少影響。累計1-2月營收6.69億元，年增56.23%。

截至2月底克麗緹娜的加盟店數為4000家，較前月淨增加26家店，成長比例為1%。

展望今年，麗豐-KY表示，主營通路克麗緹娜既有加盟店營運可望比照大陸近年來整體美容產業成長幅度約為5%～8%，隨著大陸地區三、四線城市消費升級的帶動下，將再淨增加300到400家店，營運維持雙位數成長；另外，配合電商通路、南進計畫、醫美診所等各項業務擴展，期望營運規模不斷成長，達成營收獲利增長的目標。(編輯：趙蔚蘭)1070309

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