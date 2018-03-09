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盤前財經大事搶先讀2018年3月9日

鉅亨網2018/03/09 08:06
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今日操盤前瞻

美國 2 月非農就業報告、失業率
中國 2 月通膨率
日本央行利率決策

股東會：南僑投控、尚茂
法說會：台達電、永冠 - KY、順德、信義

〈蘋果新供應鏈出爐〉「全球新進榜名單」都在這

週四 (8 日) 蘋果 (AAPL-US) 公布 2018 年前 200 大供應鏈名單，而對比 2017 年的前 200 大供應鏈名單，新進榜包括艾克爾科技 (Amkor Technology)、京東方 (BOE Technology)、科氏工業集團 (Koch Industries)、浦項鋼鐵 (POSCO)、歐菲光 (Shenzhen O-Film Tech)、三鍵化學 (ThreeBond) 等大廠。閱讀全文...

〈鴻海 FII 獲通過〉中國拉攏台商 恐掀出走潮 金管會：非針對台商

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康工業互聯網 (FII) 前往 A 股掛牌，中國證監會只花 36 天火速批准，外界質疑中國此舉拉攏台商意味濃厚，對此，金管會表示，FII 雖是鴻海 100% 轉投資，但是只占鴻海稅前盈餘 0.05%，不是「重要子公司」，主要是中國實施「即報即審」制度，並非針對台商。閱讀全文...

川普簽署命令對進口鋼鋁課關稅 加墨暫可豁免 15 天後生效

美國總統川普周四 (8 日) 下午 (台灣時間今日凌晨) 於白宮就「232 條款」簽署命令，宣布將對進口鋼鐵課徵 25% 關稅，對進口鋁材課徵 10% 關稅；川普表示，暫時排除加拿大與墨西哥，對於其他國家，若能確保他們的產品不威脅美國國家安全，也可能豁免。閱讀全文...

〈友達 2018 展望〉LTPS 擴大應用 車用面板今年營收占比增達 10%

友達 (2409-TW) 在中國昆山投資興建低溫多晶矽 LTPS 面板廠，在 2016 年下半年量產後，去年第 4 季達到滿產，創下 1 年內滿載的紀錄，今年預期也將持續滿載，董事長彭双浪昨 (8) 日指出，除了手機及高階筆電外，也擴大至車用面板，總經理蔡國新表示，LTPS 車用面板應用除了中控台、儀表板外、還擴及電子後照鏡、抬頭顯示器，目標是今年車用面板占營收比重增至 10%，年增 3 個百分點。閱讀全文...

台達電每股擬配 5 元現金股利 將擴充中壢及中科廠

電源供應器廠台達電 (2308-TW) 董事會決議，發放股東現金股利，每股配發 5 元，以昨 (8) 日收盤價 137 元計算，現金殖利率約為 3.6%；另外也將斥資 29 億元，分別擴充中壢及中科廠。閱讀全文...

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川普簽署命令對進口鋼鋁課關...金管局表明不干預 港匯跌破...

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