金管局表明不干預 港匯跌破7.84 創聯匯來新低

香港《文匯報》報導，陳德霖昨在新一期網誌《港匯轉弱 何懼之有》指出，去年金管局增發 800 億元的外匯基金票據，純粹回應市場需求，與港元強弱無關，暫時未有計劃再增發，更表明希望市場人士不要誤會，金管局並非不願意看到港元的轉弱。

港美息差擴闊令港匯轉弱，市場關注外匯基金會否增發票據吸市場資金支持拆息及港元向上，但金管局總裁陳德霖昨 (8) 日透過《匯思》表明，暫無計畫再增發外匯基金票據，並期望市場人士不要誤會金管局不願看見港元轉弱，此話一出，港匯應聲大跌，並跌破 7.84 水平，低見 7.8405 兌 1 美元，續創 2005 年實施雙向兌換保證以來的新低。

他續稱，美國自 2015 年起，已一共升息 5 次，港美息差逐漸拉闊，在息差套利的操作下，港匯轉弱是十分正常。他反而期望透過息差的擴闊，令港元可以觸及 7.85 弱方兌換保證水平，屆時金管局便可以出手買港元、賣美元，令貨幣基礎逐步縮減，為港元利息正常化提供條件。

自全球量化寬鬆以來，有大約 1300 億美元的熱錢流入到香港，令香港銀行體系結餘升至紀錄新高，該些資金經銀行和金管局兌換成港元。陳德霖強調，金管局沒花掉一分一毫，全數放入外匯基金支持組合當中，使之能迅速變現為美元，更形容金管局的金漆招牌就像「超級找換店」，能應付資金自由進出本港。

以目前外匯基金持有超過 4 兆元資產，貨幣基礎約 1.7 兆元，已經為香港熱錢的流出，提供了極大的緩衝，陳德霖指該局有信心、有能力應付資產市場波動，和資金外流帶來的挑戰。

港匯昨日傍晚約 5 時觸及 7.8405，是 2005 年優化聯匯以來首次，也是創自 1983 年聯繫匯率制度實行以來最弱。

香港《明報》報導，事實上，昨日港匯在下午跌至 7.8405 後隨即又升穿 7.84，昨晚在 7.838 至 7.839 之間徘徊。一年期的港元利率掉期，在昨午文章發布後，一度由 1.66% 升至 1.72%，但昨晚又回落至 1.67%。交易員認為，這反映市場正在迅速消化金管局的言論並冷靜下來。

昨日 1 個月倫敦美元同業拆款利率 (Libor) 升至 1.7%，相反一個月香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 跌至 0.667%，港美息差擴闊至 1.04%。交易員指，在目前港匯的水平 (7.84) 下做套息交易，匯率虧損最多為 1.1%，意味港美息差要再擴闊，才有誘因繼續維持倉位。

一個月香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 跌至 0.667%。 (圖：香港財資市場公會)

由於美國聯準會 (Fed) 即將議息，若港息趨升，港美息差收窄至約 0.8%，近期所作的套息交易便要平倉離場，港匯未必觸及 7.85 便會回升。

《星島日報》引述光大銀行金融市場部資金業務副主管顏劍文表示，香港基調仍良好，現時外圍環境有別 1997 年，暫未見資金流走，料港匯很快可重上 7.8350。他估計港匯要到下半年才有機會跌至 7.85，因即使港美息差擴闊，但同時間市場或看好香港的投資機會，未來可能有同股不同權等大型 IPO，有利港股向好，故認為短期不會有大量資金流走。

上商財資業務處研究部主管林俊泓則預期港匯暫會靠穩，短期觸及 7.85 的機會少於一半。