台股盤前─春天提早報到 萬一關前先看「雙高」概念

台北股市集中市場的交易量能緩步回升之中，也見到外資賣盤的減緩且市場投資人重整信心的後的新資金進駐，證券分析師黃漢成及張陳浩都看好量能回升的攻堅行情，目前對於選股焦點置於高殖利率及高股利個股。

昨日如宣布配 0.7 元股息並買回 20 萬張庫藏股的聯電 (2303-TW) 站上漲停，即為這一波「雙高」概念行情的重要代表。

證券分析師黃漢成明白指出，就目前台股站上月線的走勢來看，未來仍偏向震盪走高的方向，最重要的觀察點在於集中市場是否出現 1400-1500 億元成交量能的攻擊發起量；而蘋果概念也是市場今天必須注意的重點。