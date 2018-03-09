台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月9日

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）申請大陸 A 股上市案，昨（8）日獲大陸證監會旗下發審委全數通過。市場研判，FII 最快 3 月中旬過後，就能登 A 股掛牌。

蘋果最新公布全球 200 大供應鏈名單，台灣企業強占 45 席最多，除大立光、台積電等重要老班底，兆利、景碩等 5 家新入榜。分析師認為，從新增廠商名單觀察，透露出蘋果看重擁利基型技術廠商，以及持續分散供應鏈策略 2 大趨勢。

國巨（2327）睽違近 8 年，昨舉行線上法說，董事長陳泰銘親自出席，他預期被動元件產業應用面增加帶動需求持續強勁，加上業界有秩序的擴充產能，需求樂觀看到 2019 年，而因應市場需求持續擴產，近 6 季以來，資本支出高達 120 億元，超過過去 5 年的總合。隨著營運看好，國巨股價昨重新站上 400 元，收 400.5 元。