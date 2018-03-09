分析師：2月貿易順差擴大恐落川普口實 加劇中美貿易

美國總統川普於台灣時間今 (9) 日凌晨簽署命令，宣布將對進口鋼鐵課徵 25% 關稅，對進口鋁材課徵 10% 關稅。而昨 (8) 日中國公佈的 2 月份出口年增率狂飆 45%，令中美爆發貿易戰危機升溫。

分析普遍認為，這是由於春節錯位因素、去年基數較低以及國際市場回暖導致的，但由此形成的巨大貿易順差，也增加了川普貿易戰政策在美國國內的輿論支持，整體來看，中國今年的貿易形勢未必樂觀。

據海關統計，今年前 2 個月，中國貨物貿易進出口總值 4.52 兆元，比去年同期增長 16.7%。其中，出口 2.44 兆元，增長 18%；進口 2.08 兆元，增長 15.2%；貿易順差 3622 億元，擴大 37.2%。

一般貿易進出口 2.65 兆元，增長 22%，佔外貿總值的 58.7%，比去年同期提升 2.5 個百分點。加工貿易進出口 1.22 兆元，增長 8.7%，佔 27%，下滑 2 個百分點。以海關特殊監管方式進出口 4713.5 億元，增長 12.5%，佔外貿總值的 10.4%。

對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於整體。前 2 個月，中歐貿易總值 6795.9 億元，增長 17.2%，佔外貿總值的 15%。中美貿易總值為 6277.5 億元，增長 15.8%，佔外貿總值的 13.9%。對「一帶一路」沿線國家合計進出口 1.26 兆元，增長 21.9%，高於整體增速 5.2 個百分點。

(圖：香港文匯報)

香港《文匯報》報導，不少分析師指出，今年的春節在 2 月份，而去年在 1 月份，形成了錯位因素。多數企業在春節前加緊完成出口訂單，加劇了 2 月份的出口增速出現大幅度上升，不過隨着春節的結束和低基數的形勢下，未來外貿數據會平穩下行；而 2 月的貿易順差依然較大將會給美國總統川普留下口實，更加劇了中美貿易摩擦的不確定性。

路透社引述首創證券宏觀分析師張一表示，2 月進出口增速出現較大的差異，基數因素影響較大。但是無論如何，前兩個月出口的表現說明外需還是比較強勁，這也是對全年經濟增長的一個重要信心來源。在當前貿易戰風險加大的情況下，貿易順差高企有可能給美國提供更多口實，未來出口可能承受更大壓力，從全年情況看，預計出口增長 10%、進口增長 12% 左右。

崑崙健康保險資管中心首席宏觀研究員張瑋亦預料，去年靠外貿和淨出口拉動 GDP 增長的幅度，今年估計要折半。他警告，今年川普貿易壁壘程度「可能不亞於中國加入 WTO 時候的美國採取的反傾銷影響」，下半年的淨出口可能會出現大幅下滑的風險。

《星島日報》援引分析師指出，美國可能啟動貿易戰，全球經濟的不確定性因素增加，料未來出口增速將逐漸回落。九州證券首席經濟學家鄧海清認為，年內出口存在向下的可能。

中金公司發表評論指，2 月份中國對主要貿易夥伴的出口都保持高增長。分國別看，2 月對美國、歐洲的貿易順差增速分別超過 100% 及 90%，機械設備儀器與紡織品等主要對美出口品在未來可能承受一定壓力。

川普周四 (8 日) 下午 (台灣時間今日凌晨) 於白宮就「232 條款」簽署命令，宣布將對進口鋼鐵課徵 25% 關稅，對進口鋁材課徵 10% 關稅；暫時排除加拿大與墨西哥，強調其他國家若能確保他們的產品不威脅美國國家安全，也可能豁免。

此外，川普星期三表示，他已經要求中國制定一項年度計劃，把美中之間貿易逆差減少 10 億美元。川普在 twitter 上推文說：「我們與中國之間的關係一直很好。我們期待看到他們對此的反饋如何。我們必須馬上行動！」