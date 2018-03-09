中國欲修憲 留學生發起非我總統運動

擔憂習近平可能長期執政帶來的政治動亂，中國海外留學生發起反對運動。「外交政策」（ForeignPolicy）報導，第一張海報據悉是在1日出現在加州大學聖地牙哥分校，2天之後，紐約哥倫比亞大學與紐約大學也見到海報蹤影。

中共當局有意修憲，刪除國家主席任期限制，允許中國國家主席習近平在2023年之後續任國家主席，預料這項修憲案將在11日的全國人民代表大會表決通過。

（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）中國人大有意修改憲法，廢除國家主席兩任制的限制。儘管中國官媒全面宣傳，也封鎖所有反對聲浪，但中國海外留學生發起「非我總統」運動，反對廢除任期限制。

此外，包括美國、加拿大、澳洲、英國在內，至少9個大專院校校園都能見到這張海報張貼在公布欄上。

海報上，有著習近平的大頭照，眼睛部分被寫上「不是我的總統」（#NOTMYPRESIDENT），以及以簡體字書寫的「反對廢除任期限制」。

來自中國目前居住在美國的活動組織者透過郵件表示，過去30年，中國經濟成長背後最重要的推動力，是政治領導人的權力受制於制度，他們絕對不願見到未經選舉的強人成為終身的獨裁者。

因為擔憂中國報復，這些人不願透露姓名，但報導指出，這是很罕見的直接抵制表現。因為儘管離鄉背井，中國留學生也很少公開批評政府，擔心這些言論會傳回國內，讓他們回國後難以就業，甚至會有安全隱憂。

但中國計劃修憲，廢除國家主席任期制，讓許多人感到被背叛，擔心回到毛澤東時代的混亂。中國第一代領導人毛澤東過世後，中共改採集體領導制，以防止一人權力獨大，並藉此向中國民眾保證，毛澤東時代的災難不會再發生。

修憲舉動讓許多過去迴避政治的中國民眾感到被打了一巴掌，紛紛在社群媒體發表言論，有人甚至公開表示不贊同。（編輯：紀錦玲）1070309