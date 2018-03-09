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中央社

全螢幕機勢不可擋 瀏海造型難成主流

中央社2018/03/09 09:11
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北9日電）2018年全螢幕機滲透率估升至45%，而蘋果iPhone X採用Notch異型設計(俗稱「瀏海」造型)，今年也成開發焦點，但礙於專利疑慮、消費者接受度及生產難度等，料成長有限。

全球行動通訊大會( MWC)落幕，各手機品牌新機出籠奠定年度趨勢，智慧機面板邁入新一波規格戰，全螢幕、異型設計成焦點，研調機構TrendForce光電研究（WitsView）觀察，今年全螢幕手機已成為市場主流，而訴求上下更窄的邊框，或是搭配Notch異型設計則成為新一波話題，並衍伸出屏下式指紋辨識方案以及相機模組搭配人臉辨識方案等新的產品應用。

WitsView研究協理范博毓指出，自2017年起，全螢幕手機開始成為市場焦點，在三星與蘋果相繼發布新機種下，帶起一波高屏占比的設計風潮。尤其是在智慧型手機市場趨於飽和、換機動能放緩的情況下，外觀的調整成為手機品牌廠商操作的規格變化之一，全螢幕手機也就一躍成為市場主流，除了本來就積極布局的三星、樂金電子，以及眾多中國大陸品牌之外，連過去一年布局較為保守的索尼，也在此次MWC中推出全螢幕旗艦機種。

WitsView預期，2018年全螢幕手機占智慧型手機市場滲透率有機會快速攀升至44.6%，2021年則將突破90%。

隨著蘋果在2017年發表的iPhone X上採用Notch異型設計(俗稱「瀏海」造型)搭配3D人臉辨識方案後，Notch異型設計在2018年也成為各手機品牌廠商開發的焦點。部分面板廠都積極添購切割設備，用以對應客戶提出的不同開發需求。

但WitsView認為，除了Notch設計專利的疑慮外，消費者對於Notch異型設計的接受度，以及Notch異型設計的生產難度和衍生成本，都會影響產品的定位和滲透率提升。因此WitsView預期，2018年Notch異型設計機種占智慧型手機市場的滲透率僅將上升至15.7%，2021年將來到26.9%，成長空間相對有限。（編輯：鄭雪文）1070309

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