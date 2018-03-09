南韓：北韓願暫停核武測試 川普同意五月前會晤金正恩

南韓國家安保室長鄭義溶（Chung Eui-yong）和國家情報局院院長徐薰（Suh Hoon）會見了美國國家安全顧問 H.R. McMaster，國防部長 Jim Mattis，國家情報局局長 Daniel Coats 和美國財政部官員。

在南韓特使團與美國白宮官員會面後幾小時便傳出該報導，雙方在白宮商談美方與金正恩史無前例的會面細節。

南韓媒體報導，金正恩的信函內表示，北韓願意暫停進一步的核武測試，且金正恩也了解美國和南韓之間常態性的聯合軍演有持續下去的必要。

鄭義溶表示，「川普總統讚揚此信並稱他將與金正恩會面以達成永久的無核化。」

美國國務卿 Rex Tillerson 表示，南韓很清楚的傳達了訊息，但華府與平壤之間「還有漫長的談判之路。我們必須睜大眼睛清楚看著，而且要非常實際。」

本週稍早，美國兩名情報高階主管在參議院軍事委員會上也曾發表過類似擔憂。國家情報局局長 Daniel Coats 週二表示，「過去做過的努力最後都是失敗，只讓北韓有了更多時間可以達到他們想做的事，或許這次會有所突破，雖然我深深懷疑。」

美國陸軍情資副參謀長 Lt. Gen. Robert Ashley 表示，金正恩的提案有點像是「讓我看看你能給我什麼。」Ashley 週二在參議院上表示，金正恩根本無意放棄核子或長程飛彈計畫，他已經讓北韓走上核武國之路，並發展可以觸及南韓、日本和美國的長程飛彈。

單就去年，北韓就發射了 24 次飛彈，且進行了其最大規模的核武測試。