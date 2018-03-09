狂人相見！金正恩邀見面　川普有何盤算

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，總統川普將接受邀請，與金正恩會面，但是時間與地點尚待決定。如果成真將是歷史性會面，歷史上從未有北韓領導人與美國總統在公開場合會面。

根據美國有線電視新聞網( CNN )報導，南韓代表團 8 日帶著金正恩的信件前往白宮，青瓦台國家安保室長鄭義溶鄭義溶表示，金正恩「表示企盼盡快與川普會面」，還說川普「感謝他的簡報」，川普也表示「他會在 5 月底前與金正恩見面，以實現永久非核化」。

南韓總統府青瓦台 8 日宣布，北韓領導人金正恩邀約美國總統川普會面後，川普表示將在 5 月底前會晤金正恩。兩大強人見面，國際社會密切期待，甚至有關川普日後的歷史定位。

川普 2017 年元月上台後，不斷對北韓撂狠話，美軍轟炸機不只頻頻飛到朝鮮半島上空，威嚇北韓，川普也經常暗示將對北韓動武。國際社會經常擔心朝鮮半島會再度發生戰爭。2017 年 5 月南韓總統文在寅上台後，由於他是北韓「脫北者」之子，對北韓立場較前任總統人朴槿惠較友善，積極推動與改善北韓關係。

2018 年平昌冬奧是南韓繼 1988 年漢城奧運之後，第二次舉辦奧林匹克運動會，賽事舉辦時間卻與美韓聯合軍演撞期，過往美韓軍演期間，北韓無不大動作文攻武嚇。為了符合奧運訴求和平的精神，避免北韓在冬奧期間挑釁，美國與南韓達成共識，特地將聯合軍演延後到冬奧結束後再舉行。冬奧結束後，文在寅也派出代表團訪問北韓，北韓利用這機會放出願意與美國會談的訊息。

川普近來飽受通俄門調查與性騷擾指控困擾，與金正恩會面能夠轉移國內焦點。柯林頓執政期間，也是遭到陸文斯基醜聞遭調查，為了轉移焦點，白宮曾經下令攻擊伊拉克。即便川普總統只做一任仍有助於提升歷史定位，如果真的讓北韓達成無核化，甚至會讓川普成為諾貝爾和平獎熱門人選。

但是與北韓領導人見面也是一步險棋。2000 年 6 月南韓總統金大中與北韓領導人金正日舉辦首次南北韓高峰會，這是南北韓分離 55 年後首次的領導人會面，也為金大中贏得諾貝爾和平獎。爾後繼任的盧武鉉也奉行對北韓友好的「陽光政策」政策，對北韓提供大量援助。但是北韓之後仍持續對鄰國挑釁，包括繼續發展核武、擊沉南韓天安艦等。南韓統一部 2010 年發表的《2010年統一白皮書》坦言過去 10 年「陽光政策」以失敗收場，認為不該再對北韓抱持不切實際的幻想。