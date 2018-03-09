中華職棒／Unigirls貝貝當歌手　熱身賽將開球

統一7-ELEVEn獅隊備戰全新球季，春訓進度目前已進入以賽代訓的階段，希望能透過實戰讓選手們更能針對重點進行調整，而在與韓職二軍隊伍交手的自辦熱身賽中，無論在打擊和投球內容方面都收到了實質的回饋；球團為了讓球員們能更加適應實際開打狀況，安排了許多應援帶動和活動吸引球迷進場，本周日3/11最後一場自辦熱身賽，將邀請到前任Unigirls成員貝貝林采欣，帶著她的全新作品回到台南棒球場，為統一獅隊讚聲！
相當年輕就踏入演藝圈的貝貝林采欣，曾於2008年至2010年間擔任Uni-girls，亮麗的外型和高超的舞技也讓她累積了許多粉絲，離開Unigirls後她專心於演藝工作，能歌善舞兼具詞曲創作的才華，不但有許多精采的作品，也跨足主持、戲劇等領域，不設限的全方位發展也為自己開拓了更多的舞台。
林采欣在2017年底終於正式發行個人全新專輯《聲優。而生》，由許多知名音樂人聯手為她量身打造，不但曲風多變，也讓所有人看見她的無限可能性；對於能夠帶著自己的全新作品回到球場與大家見面，貝貝表示心情真的既緊張又開心，希望透過這次作品的呈現，讓大家看到她這段時間以來的成長，當然也非常期待再次在球場用最熱情的應援和球迷們一起為統一獅隊加油！