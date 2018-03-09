中華職棒／Unigirls貝貝當歌手　熱身賽將開球

統一7-ELEVEn獅隊備戰全新球季，春訓進度目前已進入以賽代訓的階段，希望能透過實戰讓選手們更能針對重點進行調整，而在與韓職二軍隊伍交手的自辦熱身賽中，無論在打擊和投球內容方面都收到了實質的回饋；球團為了讓球員們能更加適應實際開打狀況，安排了許多應援帶動和活動吸引球迷進場，本周日3/11最後一場自辦熱身賽，將邀請到前任Unigirls成員貝貝林采欣，帶著她的全新作品回到台南棒球場，為統一獅隊讚聲！

相當年輕就踏入演藝圈的貝貝林采欣，曾於2008年至2010年間擔任Uni-girls，亮麗的外型和高超的舞技也讓她累積了許多粉絲，離開Unigirls後她專心於演藝工作，能歌善舞兼具詞曲創作的才華，不但有許多精采的作品，也跨足主持、戲劇等領域，不設限的全方位發展也為自己開拓了更多的舞台。