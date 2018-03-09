一級玩家電影將上映 宏達電打造8款VR

其中，「Aech的傳奇車庫」真實走入電影充滿傳奇色彩的Aech車庫，忠實展現故事設定在2045年的OASIS虛擬世界；「TheWaveVR–意亂星體」也能走入「一級玩家」讓人目眩神迷的無重力舞廳，沉浸於科幻視覺與音樂，更能隨時騰空而起，隨著VR音樂飛行。

電影29日上映前，8款VR內容將於Viveport及Steam平台上開放免費下載，可在家或至美國各地的VR遊樂園，透過Vive享受8款「一級玩家」VR體驗。

Vive Studios總經理布瑞頓(Joel Breton)表示，「一級玩家」為VR產業帶來未來發展的前瞻啟發，Vive攜手開發者將「一級玩家」的靈感來源化為現實生活中觸手可及的內容，讓觀眾看完電影後仍能產生長久共鳴。

HTC Vive與VR開發者合作，共同打造最能呈現「一級玩家」構築的虛擬實境空間體驗，許多VR應用內容，在電影上映前將推出， 並開放部分VR應用內容提供給VR遊樂園業者。(編輯：陳永昌)1070309