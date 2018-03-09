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一級玩家電影將上映 宏達電打造8款VR

中央社2018/03/09 09:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北9日電）國際導演史蒂芬史匹柏科幻冒險電影Ready Player One「一級玩家」將上映，宏達電今天宣布，攜手推出8款專屬VR內容，將於美國德州SXSW藝術節率先體驗，並在平台開放下載。

宏達電新聞稿宣布，HTC Vive攜手史蒂芬史匹柏最新科幻冒險電影電影Ready Player One「一級玩家」，推出8款專屬VR內容，即日起至18日在美國德州舉行South by Southwest（SXSW，西南偏南藝術節與大會），讓參展大眾體驗這8款VR內容。

其中，「Aech的傳奇車庫」真實走入電影充滿傳奇色彩的Aech車庫，忠實展現故事設定在2045年的OASIS虛擬世界；「TheWaveVR–意亂星體」也能走入「一級玩家」讓人目眩神迷的無重力舞廳，沉浸於科幻視覺與音樂，更能隨時騰空而起，隨著VR音樂飛行。

電影29日上映前，8款VR內容將於Viveport及Steam平台上開放免費下載，可在家或至美國各地的VR遊樂園，透過Vive享受8款「一級玩家」VR體驗。

Vive Studios總經理布瑞頓(Joel Breton)表示，「一級玩家」為VR產業帶來未來發展的前瞻啟發，Vive攜手開發者將「一級玩家」的靈感來源化為現實生活中觸手可及的內容，讓觀眾看完電影後仍能產生長久共鳴。

HTC Vive與VR開發者合作，共同打造最能呈現「一級玩家」構築的虛擬實境空間體驗，許多VR應用內容，在電影上映前將推出， 並開放部分VR應用內容提供給VR遊樂園業者。(編輯：陳永昌)1070309

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