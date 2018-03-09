川普准鋼鐵高關稅 共和黨議長帶頭罵

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天對進口鋼鋁祭出重稅，引來共和黨籍的聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）公開譴責，多位同黨國會高層也紛紛表示反對。

法新社報導，萊恩在聲明中說：「我不同意這項舉措，擔心會帶來預期外的後果。」他並對暫時豁免加拿大和墨西哥表示支持。

萊恩還說：「我們將持續敦促執政團隊縮小這項政策範圍，僅聚焦在違反貿易法規的國家和行徑上。」

萊恩的譴責很快就獲國會共和黨高層的回響，他們擔心這些關稅措施將引發貿易戰，有害美國經濟。