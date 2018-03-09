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中央社

川普准鋼鐵高關稅 共和黨議長帶頭罵

中央社2018/03/09 09:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天對進口鋼鋁祭出重稅，引來共和黨籍的聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）公開譴責，多位同黨國會高層也紛紛表示反對。

法新社報導，萊恩在聲明中說：「我不同意這項舉措，擔心會帶來預期外的後果。」他並對暫時豁免加拿大和墨西哥表示支持。

萊恩還說：「我們將持續敦促執政團隊縮小這項政策範圍，僅聚焦在違反貿易法規的國家和行徑上。」

萊恩的譴責很快就獲國會共和黨高層的回響，他們擔心這些關稅措施將引發貿易戰，有害美國經濟。

過去經常高分貝批評川普的亞利桑那州聯邦參議員佛雷克（Jeff Flake）說：「貿易戰沒有贏面，只會全盤皆輸。」

他形容關稅是「經濟成長中兩樣致命毒藥─保護主義和不確定性─的總和」，並承諾提出法規草案，使政策無效。

猶他州共和黨籍聯邦參議院財政委員會主席海契（Orrin Hatch）與川普關係緊密，他稱川普這項最新政策是「遭到誤導」。

海契推文說：「簡單來說，這是對美國製造商、勞工和消費者加稅。」

他說：「這會削弱新稅法創造的利益，與我們促進貿易、使美國在21世紀全球經濟中保有競爭力的政策目的背道而馳。」（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070309

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