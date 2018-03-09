川普鋼鋁課稅態度軟化　美股漲、台股早盤走揚

台北股市今（9）日開盤漲24.5點，加權股價指數以10847.74點開出，隨後走勢向上。各類股部分，電子漲0.7%、金融漲0.2%，光電漲超過1%，其中大立光強勢漲2.6%，亞光、玉晶光也亮眼。而鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴陸上市獲大陸證監會通過，今早盤漲逾2%，台積電則漲0.4%。

美國總統川普簽署批准對進口鋼鋁課徵重稅，但不如外界預期的強硬，加拿大與墨西哥獲豁免。美股四大指數全數走揚，其中道瓊工業指數收高93.85點，漲0.38%，收24895.21點；那斯達克指數收漲31.30點，漲0.42%，收7427.95點；標準普爾500指數收升12.17點，漲幅0.45%，收2738.97點；費城半導體指數收高1.58點，漲0.11%，收1402.05點。