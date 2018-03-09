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財經

川普鋼鋁課稅態度軟化　美股漲、台股早盤走揚

記者許家禎／台北報導2018/03/09 09:45
▲台北股市3月9日開盤漲24.5點，加權股價指數以10847.74點開出，隨後走勢向上。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市3月9日開盤漲24.5點，加權股價指數以10847.74點開出，隨後走勢向上。（圖／NOWnews 資料照片）

台北股市今（9）日開盤漲24.5點，加權股價指數以10847.74點開出，隨後走勢向上。各類股部分，電子漲0.7%、金融漲0.2%，光電漲超過1%，其中大立光強勢漲2.6%，亞光、玉晶光也亮眼。而鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴陸上市獲大陸證監會通過，今早盤漲逾2%，台積電則漲0.4%。

美國總統川普簽署批准對進口鋼鋁課徵重稅，但不如外界預期的強硬，加拿大與墨西哥獲豁免。美股四大指數全數走揚，其中道瓊工業指數收高93.85點，漲0.38%，收24895.21點；那斯達克指數收漲31.30點，漲0.42%，收7427.95點；標準普爾500指數收升12.17點，漲幅0.45%，收2738.97點；費城半導體指數收高1.58點，漲0.11%，收1402.05點。

台北股市昨（8）日開高走高，收盤漲77.92點，收在10823.24點，漲幅0.73%，成交金額新台幣1204.80億元。台股今（9）日開盤漲24.5點，加權股價指數以10847.74點開出，隨後走勢向上，最高來到10882點。各類股部分，電子漲0.7%、金融漲0.2%，光電漲超過1%，其他玻璃、運輸漲逾1%。

個股部分，指標股台積電漲0.4%，來到250.5元。而鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）申請大陸A股上市案，獲大陸證監會旗下發審委全數通過，今股價漲逾2%，來到91.6元。而大立光也強勢漲2.6%，來到3815元。南亞科、日月光、宏碁漲2%上下，早盤量大走揚的個股還有旺宏、華邦電、緯創、合晶、亞光、玉晶光、精星、中美晶等，漲幅在3%到5%。

 

關鍵字鋼鋁川普美股台股早盤鴻海
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