美課鋼鋁重稅 鋼鐵公會：政府業者爭豁免

（中央社記者韋樞台北9日電）美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅，台灣鋼鐵工業同業公會今天表示，將請求經濟部協助，同時業者自行準備有利資料，併同美國客戶齊力爭取豁免。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，基於「貿易擴張法」中的232條款，美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅。

鋼鐵公會總幹事沈錦全表示，將請求經濟國際貿易局和工業局協助爭取談判，也會督促出口美國的鋼鐵業者自行檢視出口產品，提出有利資料；也可併同美國的下游客戶一起向美國政府溝通爭取豁免。