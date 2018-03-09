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中央社

美課鋼鋁重稅 鋼鐵公會：政府業者爭豁免

中央社2018/03/09 09:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北9日電）美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅，台灣鋼鐵工業同業公會今天表示，將請求經濟部協助，同時業者自行準備有利資料，併同美國客戶齊力爭取豁免。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，基於「貿易擴張法」中的232條款，美國將在15天內針對鋼鐵及鋁進口分別課徵25%及10%關稅。

鋼鐵公會總幹事沈錦全表示，將請求經濟國際貿易局和工業局協助爭取談判，也會督促出口美國的鋼鐵業者自行檢視出口產品，提出有利資料；也可併同美國的下游客戶一起向美國政府溝通爭取豁免。

沈錦全說，台灣出口到美國的鋼品有10餘項遭課高低不等的反傾銷稅，有些是10餘年前舊案，有些是近年新案，如API油管、防蝕鋼板的反傾銷稅率如果不是0%，要不就是很低的稅率，顯示業者們早已自我節制，逐步分散市場，未再大量出口到美國，被認定傾銷嫌疑不大，此時就可利用這個機會進一步爭取豁免。

沈錦全表示，國內鋼鐵業者一方面早已分散市場，且要看政府如何向美國爭取豁免，維護業者利益；但短期看，這項課重稅的批准將於15天後生效，各國鋼品售價同步抬高，未來要視進口鋼品和美國國內鋼品價差，及不同品項的不同需求產生的影響。（編輯：李明宗）1070309

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