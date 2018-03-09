鈺齊配現金每股4.1元 配發率逾7成

鈺齊公布2017年營收103.88億元，營業利益11.30億元，歸屬於母公司稅後淨利8.03億元，稅後每股淨利5.65元，皆改寫公司歷史新高，主因受惠於產能持續穩定擴增，所帶來的規模經濟效益，營業費用率由2016年的10.3%減降至2017年的8.9%。

（中央社記者潘智義台北9日電）鈺齊國際公司指出，基於2017年度營收獲利同創歷史新高，且資本公積充沛，財務健全，擬配發每股現金股利新台幣4.1元，配發率72.57%，盼將營運成果與全體股東共享。

另一方面，鈺齊強調，因產品組合優化、新廠效能提升、產能分散的經營策略效益顯現，直接帶動毛利率自2016年度的18.0%提升到2017年的19.8%，也使得營業利益率自2016年度7.7%提升到2017年的10.9%。

鈺齊統計，2018年2月營收達6.67億元，較2017年同期成長34.2%。

展望2018年，鈺齊表示，持續看好全球戶外運動市場蓬勃發展，身為專業戶外功能鞋製造大廠，在新鞋款開發製造能力上，不但能與全球知名領導品牌接軌，順利打造出符合不同機能需求的鞋款，更可提供其他非戶外專業品牌客戶，研發戶外機能新鞋款開發需求。（編輯：郭萍英）1070309