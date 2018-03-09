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中央社

美祭鋼鋁關稅 歐盟稱應被排除在外

中央社2018/03/09 09:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）美國總統川普宣布對進口鋼鋁課徵關稅，歐盟貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）表示，歐盟「應被排除在外」，將會要求華府儘速澄清。

法新社報導，針對川普今天簽署鋼鋁關稅命令，歐盟已經列出報復名單，如果出口受到影響，將對這些美國旗艦級商品採取反制措施。

儘管歐盟與美國其他盟邦一再警告，此舉可能引發全面貿易大戰，川普仍然宣布對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅。

馬姆斯壯在推特上寫道：「歐盟是美國的親密盟友，我們持續認為，歐盟應被排除在此關稅措施之外。」

「未來幾天在這議題上，我們將會要求進一步澄清。」馬姆斯壯補充，她10日可能在布魯塞爾與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）會談。

川普宣布這項關稅措施將排除加拿大、墨西哥，其他國家也能協商豁免，不過川普點名批評德國。

英國政府表示，全球鋼鐵產能過剩的問題，需要多邊合作解決，強調「關稅不是正確處理方案」。

歐盟已經威脅，可能針對廣泛的美國商品採取報復關稅，範圍從鋼鐵、花生醬、波本威士忌到牛仔褲等。這些商品產地大部分都是川普連任需要勝選的州。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070309

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